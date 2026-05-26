«Je n’ai jamais soutenu un parti qui prône la haine» : Gilles Lellouche répond à la polémique née à Cannes autour de Moulin

Gilles Lellouche a réagi à la polémique déclenchée au Festival de Cannes après la conférence de presse du film Moulin, dans lequel il incarne Jean Moulin. Dans une story publiée sur Instagram, l’acteur affirme n’avoir « jamais soutenu » et ne vouloir « jamais soutenir » un parti ou une idéologie fondés sur la haine, l’intolérance ou la discrimination.

La question qui a déclenché le tollé

Le 18 mai, lors de la présentation cannoise de Moulin, un journaliste du média pro-LFI Paroles d’honneur a interrogé Gilles Lellouche sur le lien entre la mémoire de Jean Moulin, la lutte contre l’extrême droite et la présidentielle française prévue en 2027. La question portait notamment sur le Rassemblement national et sur le rôle éventuel de La France insoumise comme rempart à l’extrême droite. Face à cette question, l’acteur avait répondu en substance que la question lui semblait orientée, avant d’ajouter : « Je n’ai pas de réponse à ça, monsieur. » Le réalisateur László Nemes avait lui aussi refusé d’entrer dans le débat politique français, expliquant que l’équipe était venue présenter un film consacré à Jean Moulin.

Des réseaux sociaux aux accusations politiques

La vidéo a rapidement circulé sur X, TikTok et Instagram. De nombreux internautes ont reproché à Gilles Lellouche de ne pas avoir condamné explicitement l’extrême droite alors qu’il venait défendre un film consacré à l’une des grandes figures de la Résistance. Certains l’ont surnommé « Gilles Lelâche », formule devenue virale dans les commentaires et détournements. Dans sa réponse, l’acteur dénonce une vague de réactions qu’il juge injustes, évoquant une « violence » et des « raccourcis insultants ». Il affirme avoir été traité de lâche, voire présenté comme un soutien de l’extrême droite, ce qu’il rejette fermement.

Gilles Lellouche rejette toute récupération

L’acteur s’en prend également à la récupération de sa première réponse par l’extrême droite. Selon lui, certains responsables et soutiens de ce camp politique se sont empressés d’interpréter son silence comme un appui implicite. Sa mise au point vise donc à refermer cette ambiguïté : il assure qu’il défendra « toujours les valeurs de la République » et relie cette position au combat historique mené par Jean Moulin.

Moulin, un film hautement politique malgré lui

Présenté en compétition officielle au 79e Festival de Cannes, Moulin est réalisé par László Nemes. Le film revient sur l’arrestation de Jean Moulin en juin 1943, puis sur son face-à-face avec Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon. Gilles Lellouche y tient le rôle de Jean Moulin, aux côtés notamment de Lars Eidinger dans celui de Klaus Barbie. Le long-métrage, d’une durée de 130 minutes, est centré sur les derniers jours du résistant et sur son combat face à la brutalité nazie. Sa sortie en salles est annoncée pour le mois d’octobre, avec une date évoquée au 28 octobre.