‘The Boroughs’ : les créateurs de Stranger Things démentent un univers commun

Alors que Stranger Things s’est achevée après une saison 5 record sur Netflix, les frères Duffer poursuivent leur exploration du fantastique avec une nouvelle série intitulée The Boroughs. Très vite, les similitudes entre les deux univers ont alimenté les spéculations des fans, persuadés d’avoir affaire à une extension cachée de la série culte. Les créateurs ont toutefois tenu à clarifier la situation : il ne s’agit pas d’un univers partagé.

Une communauté de retraités face à l’inexplicable

Contrairement à Stranger Things, centrée sur un groupe d’adolescents confrontés à des phénomènes surnaturels dans les années 1980, The Boroughs se déroule dans un cadre contemporain et suit des personnages âgés vivant dans une résidence pour seniors isolée en plein désert.

Au cœur de ce lieu apparemment paisible, les résidents découvrent progressivement des manifestations inquiétantes et des créatures étranges qui semblent rôder autour d’eux. Le récit bascule alors dans une enquête collective menée par ces retraités, forcés de coopérer malgré leurs tensions personnelles et leurs fragilités.

La série joue ainsi sur un contraste fort : des personnages en fin de vie confrontés à des événements dignes de récits d’horreur adolescente, dans une atmosphère où l’étrange se mêle à la nostalgie et au doute permanent sur la réalité des faits.

Un faux lien avec Stranger Things rapidement écarté

Face aux théories des fans évoquant un univers narratif commun, le showrunner Jeffrey Addiss a tenu à mettre fin à toute ambiguïté. Il affirme que The Boroughs et Stranger Things sont deux projets totalement indépendants, malgré leur proximité thématique.

Les frères Duffer, producteurs de la nouvelle série, ne participent pas directement à sa création artistique, selon l’équipe du projet, qui insiste sur la volonté de construire un univers original. Les ressemblances — créatures mystérieuses, atmosphère rétro-fantastique et dynamique de groupe — relèveraient davantage d’une affinité de ton que d’un lien narratif.

Une continuité du goût pour le fantastique

Si The Boroughs n’a aucun lien officiel avec Hawkins et l’Upside Down, la série s’inscrit néanmoins dans une tradition proche : celle d’un fantastique ancré dans le quotidien, où des personnages ordinaires se retrouvent confrontés à l’inexplicable.

Portée par un casting incluant notamment Alfred Molina et Geena Davis, la fiction explore aussi des thèmes plus sombres comme la vieillesse, la solitude et la mémoire. Derrière les éléments d’horreur, la série cherche à interroger le rapport au temps et à la fin de vie, en détournant les codes du genre popularisés par Stranger Things.

Netflix mise ainsi sur un nouveau récit hybride, à la frontière entre horreur, drame et humour, sans pour autant prolonger directement l’univers de sa série la plus emblématique.