Les artistes français continuent de séduire à l’international, du rap à l’électro

Les productions musicales françaises ont confirmé leur forte dynamique à l’international en 2025, portées aussi bien par les nouveaux succès du rap et de l’électro que par les grands classiques du catalogue français. Selon le bilan annuel publié par le Centre national de la musique, 758 singles et 57 albums ont obtenu une certification à l’étranger, représentant plus de 50 milliards d’équivalents streams.

Le rap reste le genre dominant parmi les nouveautés les plus exportées, avec des artistes comme Gazo ou Tiakola. Le CNM souligne également les bonnes performances de la pop et de l’afro, notamment grâce à Zaho de Sagazan. Le morceau « Melodrama » de Theodora et Disiz a par exemple dépassé les 270 millions d’écoutes dans le monde et rencontré un succès inattendu jusqu’au Danemark.

Les catalogues historiques toujours aussi puissants

Les tubes plus anciens continuent également de tirer les performances françaises à l’export. Le « back catalogue », qui regroupe les morceaux sortis depuis plus de trois ans, reste particulièrement recherché sur les plateformes de streaming. Le duo Daft Punk figure encore parmi les artistes français les plus écoutés à l’étranger avec des classiques comme « Around the World ».

Le rapport met aussi en avant la longévité d’artistes comme Aya Nakamura, Zaz ou Carla Bruni. Le titre le plus ancien encore certifié en 2025 reste « La Mer » de Charles Trenet, sorti en 1946, preuve selon le CNM de l’attrait durable du public international pour les grands classiques de la chanson française.