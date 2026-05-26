La BCE se prépare à relever ses taux dès juin face à une inflation de 3%

L’inflation repart à la hausse en zone euro. Elle a atteint 3% en avril 2026, dépassant nettement l’objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne. Face à cette dérive, Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, juge qu’une hausse des taux sera nécessaire dès le mois de juin. Le gouverneur de la Banque de France assure que l’institution n’hésitera pas à agir pour ramener les prix sous contrôle. Cette perspective se dessine alors que le conflit au Moyen-Orient s’éternise et que les tensions sur les marchés énergétiques persistent.

Un consensus se dessine à Francfort

Les dirigeants de la BCE multiplient les signaux en faveur d’un durcissement monétaire. Même si des négociations de paix sont en cours entre les États-Unis et l’Iran, la probabilité d’un relèvement des taux en juin reste élevée. Le choc prolongé sur les prix de l’énergie se répercute désormais sur l’ensemble de l’économie. Attendre davantage n’est plus viable selon Isabel Schnabel. D’autres membres du conseil des gouverneurs, dont Peter Kazimir et Joachim Nagel, partagent cette analyse et jugent la hausse inévitable.

Des répercussions sur l’épargne française

Cette décision aura des conséquences directes pour les épargnants et les emprunteurs français. Les taux d’intérêt sur les crédits immobiliers devraient grimper à nouveau. Les produits d’épargne réglementée comme le Livret A et les obligations d’État françaises subiront également l’impact de ce durcissement. La BCE entend ainsi éviter que l’inflation ne s’enracine durablement dans les anticipations des ménages et des entreprises. Le pari reste risqué dans un contexte géopolitique toujours instable.