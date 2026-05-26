Entrevue

La BCE se prépare à relever ses taux dès juin face à une inflation de 3%

26 mai 2026 2 minutes de lecture PAR Radouan Kourak

L’inflation en zone euro atteint 3% en avril, bien au-delà de l’objectif de 2%. La Banque centrale européenne envisage sérieusement une hausse des taux en juin.

La BCE se prépare à relever ses taux dès juin face à une inflation de 3%
La BCE se prépare à relever ses taux dès juin face à une inflation de 3%

L’inflation repart à la hausse en zone euro. Elle a atteint 3% en avril 2026, dépassant nettement l’objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne. Face à cette dérive, Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, juge qu’une hausse des taux sera nécessaire dès le mois de juin. Le gouverneur de la Banque de France assure que l’institution n’hésitera pas à agir pour ramener les prix sous contrôle. Cette perspective se dessine alors que le conflit au Moyen-Orient s’éternise et que les tensions sur les marchés énergétiques persistent.

Un consensus se dessine à Francfort

Les dirigeants de la BCE multiplient les signaux en faveur d’un durcissement monétaire. Même si des négociations de paix sont en cours entre les États-Unis et l’Iran, la probabilité d’un relèvement des taux en juin reste élevée. Le choc prolongé sur les prix de l’énergie se répercute désormais sur l’ensemble de l’économie. Attendre davantage n’est plus viable selon Isabel Schnabel. D’autres membres du conseil des gouverneurs, dont Peter Kazimir et Joachim Nagel, partagent cette analyse et jugent la hausse inévitable.

Des répercussions sur l’épargne française

Cette décision aura des conséquences directes pour les épargnants et les emprunteurs français. Les taux d’intérêt sur les crédits immobiliers devraient grimper à nouveau. Les produits d’épargne réglementée comme le Livret A et les obligations d’État françaises subiront également l’impact de ce durcissement. La BCE entend ainsi éviter que l’inflation ne s’enracine durablement dans les anticipations des ménages et des entreprises. Le pari reste risqué dans un contexte géopolitique toujours instable.

Partager
Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.