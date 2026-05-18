Gérald Darmanin se rend ce lundi à Alger pour relancer la coopération judiciaire

Le ministre de la Justice effectue une visite express en Algérie ce lundi. DZ Mafia, biens mal acquis et sort du journaliste Christophe Gleizes figurent au programme.

Gérald Darmanin est attendu ce lundi 18 mai à Alger pour une mission d’une journée consacrée au rétablissement des relations judiciaires entre la France et l’Algérie. Cette visite qualifiée d’inédite s’inscrit dans la stratégie de réchauffement diplomatique engagée par le gouvernement français avec Alger. Le ministre de la Justice sera accompagné de Pascal Prache, le procureur national financier, signe que les dossiers financiers et criminels occupent une place centrale dans ces discussions.

Trois dossiers sensibles sur la table

Plusieurs sujets sensibles figurent à l’ordre du jour de cette rencontre avec l’homologue algérien de Darmanin. La coopération dans la lutte contre la DZ Mafia constitue une priorité, tout comme le dossier des biens mal acquis. Le sort du journaliste français Christophe Gleizes, condamné à sept ans de prison pour apologie du terrorisme par la justice algérienne, sera également évoqué. Bien que le ministère de la Justice reste discret, l’espoir d’une libération existe même si aucune rencontre entre Darmanin et le détenu n’est programmée.

Une visite suivie d’une réciprocité

Cette visite devrait ouvrir la voie à une réciprocité. Laurent Nuñez a annoncé que le ministre algérien de l’Intérieur se rendra à Paris dans quelques jours. Les autorités françaises souhaitent aussi progresser sur la question des obligations de quitter le territoire français visant des ressortissants algériens. Ces échanges bilatéraux marquent une nouvelle étape dans la normalisation des relations entre les deux pays après plusieurs années de tensions.