Paris renvoie son ambassadeur à Alger après plus d’un an de tensions

L’ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, retourne à Alger après plus d’un an d’absence. Rappelé à Paris en avril 2025 dans un climat de brouille diplomatique, il reprendra ses activités sur place, a annoncé l’Élysée ce vendredi 8 mai. Ce retour marque une tentative de normalisation prudente entre les deux pays, après des mois de relations glaciales. La présidence française précise qu’Emmanuel Macron entend porter une attention prioritaire au retour de Christophe Gleizes, journaliste français toujours détenu par les autorités algériennes. L’Algérie avait retenu l’écrivain Boualem Sansal depuis près d’un an, jusqu’en novembre dernier, illustrant la dureté du régime algérien envers les voix dissidentes et les ressortissants français.

Des visites françaises en série

Ce geste diplomatique intervient alors que les visites françaises en Algérie se multiplient ces dernières semaines. Alice Rufo, ministre déléguée aux Armées, se rend ce vendredi à Sétif pour commémorer la répression française de mai 1945, un événement historique sensible qui avait fait des milliers de victimes algériennes. Cette présence française à une cérémonie mémorielle symbolique témoigne de la volonté de Paris de renouer le dialogue, malgré les contentieux persistants. Le déplacement de Rufo s’inscrit dans une séquence de rapprochement discret, menée à pas comptés par l’exécutif français.

Détenus français, irritant majeur

Reste que la question des ressortissants français détenus en Algérie demeure un point de blocage majeur. Le cas de Christophe Gleizes, emprisonné sans explication claire, empoisonne les relations bilatérales. L’emprisonnement de Boualem Sansal pendant un an ajoute à la méfiance française envers Alger. Le retour de l’ambassadeur ne suffit pas à effacer ces dossiers sensibles. Paris espère néanmoins que cette reprise des canaux diplomatiques facilite la libération de Christophe Gleizes et apaise un climat délétère qui dure depuis trop longtemps.