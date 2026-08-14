MONDE Politique internationale

Cisjordanie : la France demande l’arrestation des colons assiégeant le village de Qusra

Par

1 minute de lecture

Cisjordanie : la France demande l’arrestation des colons assiégeant le village de Qusra
Cisjordanie : la France demande l’arrestation des colons assiégeant le village de Qusra

La France a appelé Israël à arrêter et à traduire en justice les colons accusés d’occuper plusieurs habitations palestiniennes dans le village de Qusra, en Cisjordanie. Le ministère français des Affaires étrangères a également demandé aux autorités israéliennes d’assurer la protection de la population civile palestinienne.

Dans un communiqué publié vendredi 14 août, le Quai d’Orsay a condamné « avec la plus grande fermeté » l’occupation des maisons ainsi que les violences qui auraient été commises contre des civils palestiniens. Paris estime qu’Israël doit intervenir contre les auteurs de ces actes et garantir la sécurité des habitants.

Paris rappelle les obligations d’Israël

La diplomatie française souligne que la protection de la population civile palestinienne constitue une obligation d’Israël au regard du droit international. Elle demande donc des mesures judiciaires concrètes contre les personnes impliquées dans le siège des habitations de Qusra.

La situation a également mobilisé des militants palestiniens, israéliens et étrangers, qui ont tenté de rejoindre les maisons concernées. L’appel français intervient dans un contexte de tensions persistantes en Cisjordanie, où les violences impliquant des colons et des habitants palestiniens suscitent régulièrement des condamnations internationales.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une