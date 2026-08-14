Cisjordanie : la France demande l’arrestation des colons assiégeant le village de Qusra

La France exige qu'Israël arrête et traduise en justice les colons occupant des habitations palestiniennes à Qusra, soulignant la nécessité de protéger la population civile. Le Quai d'Orsay condamne fermement ces actes de violence et rappelle à Israël ses obligations internationales en matière de sécurité et de protection des civils.

La France a appelé Israël à arrêter et à traduire en justice les colons accusés d’occuper plusieurs habitations palestiniennes dans le village de Qusra, en Cisjordanie. Le ministère français des Affaires étrangères a également demandé aux autorités israéliennes d’assurer la protection de la population civile palestinienne.

Dans un communiqué publié vendredi 14 août, le Quai d’Orsay a condamné « avec la plus grande fermeté » l’occupation des maisons ainsi que les violences qui auraient été commises contre des civils palestiniens. Paris estime qu’Israël doit intervenir contre les auteurs de ces actes et garantir la sécurité des habitants.

Paris rappelle les obligations d’Israël

La diplomatie française souligne que la protection de la population civile palestinienne constitue une obligation d’Israël au regard du droit international. Elle demande donc des mesures judiciaires concrètes contre les personnes impliquées dans le siège des habitations de Qusra.

La situation a également mobilisé des militants palestiniens, israéliens et étrangers, qui ont tenté de rejoindre les maisons concernées. L’appel français intervient dans un contexte de tensions persistantes en Cisjordanie, où les violences impliquant des colons et des habitants palestiniens suscitent régulièrement des condamnations internationales.