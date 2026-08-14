ÉCONOMIE

France : l’inflation accélère à 2,1% en juillet

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France : l’inflation accélère à 2,1 % en juillet
France : l’inflation accélère à 2,1 % en juillet

Les prix à la consommation ont augmenté de 2,1 % sur un an en juillet, après une progression de 1,8 % en juin, a confirmé l’Insee. Cette accélération s’explique principalement par la hausse des tarifs de l’énergie et des services, dans un contexte de guerre au Moyen-Orient et de tensions persistantes sur l’approvisionnement en hydrocarbures.

Les prix de l’énergie ont progressé de 12,6 % sur un an, contre 11 % en juin. Le gaz affiche une hausse particulièrement marquée de 17,7 %, tandis que les produits pétroliers augmentent de 20,7 %. Les services enregistrent également une progression de 2,2 %, portée notamment par l’hébergement, la restauration, les transports, les communications, les gardes d’enfants et les maisons de retraite.

Les produits alimentaires augmentent de 1%

Les prix des produits alimentaires progressent de 1 % sur un an, avec une augmentation de 3,8 % pour les produits frais. Dans la grande distribution, les tarifs de l’alimentation industrielle, des produits d’entretien et de l’hygiène-beauté restent stables sur un an, mais ont augmenté de 0,6 % entre juin et juillet.

La baisse des prix des produits manufacturés s’atténue, avec un recul de 0,7 % après une diminution de 1,1 % en juin liée au calendrier des soldes. L’indice des prix à la consommation harmonisé, utilisé pour comparer l’inflation entre les pays de la zone euro, atteint pour sa part 2,4 % sur un an en juillet, contre 2 % le mois précédent.

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