France : l’inflation accélère à 2,1 % en juillet

En juillet, l'inflation en France s'élève à 2,1 %, en hausse par rapport à 1,8 % en juin, principalement en raison de l'augmentation des prix de l'énergie et des services. Les prix de l'énergie, notamment le gaz et les produits pétroliers, connaissent des hausses significatives. Les produits alimentaires, quant à eux, enregistrent une hausse modérée de 1 %.

Les prix à la consommation ont augmenté de 2,1 % sur un an en juillet, après une progression de 1,8 % en juin, a confirmé l’Insee. Cette accélération s’explique principalement par la hausse des tarifs de l’énergie et des services, dans un contexte de guerre au Moyen-Orient et de tensions persistantes sur l’approvisionnement en hydrocarbures.

Les prix de l’énergie ont progressé de 12,6 % sur un an, contre 11 % en juin. Le gaz affiche une hausse particulièrement marquée de 17,7 %, tandis que les produits pétroliers augmentent de 20,7 %. Les services enregistrent également une progression de 2,2 %, portée notamment par l’hébergement, la restauration, les transports, les communications, les gardes d’enfants et les maisons de retraite.

Les produits alimentaires augmentent de 1%

Les prix des produits alimentaires progressent de 1 % sur un an, avec une augmentation de 3,8 % pour les produits frais. Dans la grande distribution, les tarifs de l’alimentation industrielle, des produits d’entretien et de l’hygiène-beauté restent stables sur un an, mais ont augmenté de 0,6 % entre juin et juillet.

La baisse des prix des produits manufacturés s’atténue, avec un recul de 0,7 % après une diminution de 1,1 % en juin liée au calendrier des soldes. L’indice des prix à la consommation harmonisé, utilisé pour comparer l’inflation entre les pays de la zone euro, atteint pour sa part 2,4 % sur un an en juillet, contre 2 % le mois précédent.