La dette française grimpe à 117,5 % du PIB au premier trimestre 2025

La dette publique française a franchi un nouveau palier au premier trimestre 2025. Elle s’établit désormais à 117,5 % du produit intérieur brut, confirmant la trajectoire ascendante de l’endettement national. Cette progression témoigne des difficultés persistantes de l’État à contenir ses dépenses dans un contexte économique tendu. Les collectivités territoriales comme l’État central sont concernés par cette dynamique budgétaire préoccupante.

Un endettement qui inquiète Bruxelles

Cette hausse intervient alors que le gouvernement multiplie les efforts pour rassurer les marchés financiers et les institutions européennes. Le niveau d’endettement français dépasse largement le seuil de 60 % fixé par les critères de Maastricht et place l’Hexagone parmi les pays les plus endettés de la zone euro. Les charges d’intérêt pèsent chaque année davantage sur le budget national, réduisant les marges de manœuvre pour les investissements publics.

Des marges budgétaires réduites

Les perspectives restent incertaines pour les prochains trimestres. La capacité de la France à inverser la courbe dépendra de la croissance économique et de la maîtrise des dépenses publiques. Les agences de notation surveillent de près l’évolution de cet indicateur qui conditionne en partie la confiance des investisseurs dans les obligations françaises. Le débat sur la soutenabilité de la dette s’invite régulièrement dans les discussions budgétaires au Parlement.