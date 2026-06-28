Les retards de paiement des entreprises atteignent un record depuis 2012

Les délais de règlement des factures entre sociétés françaises se dégradent fortement, selon le cabinet Arc. Une situation qui fragilise les trésoreries.

Les entreprises françaises mettent de plus en plus de temps à régler leurs fournisseurs. Le cabinet Arc, spécialisé dans le recouvrement de créances, indique que les retards de paiement ont atteint un niveau jamais observé depuis douze ans. Cette dégradation touche l’ensemble des secteurs et des tailles d’entreprises, signe d’une fragilisation généralisée des trésoreries dans un contexte économique tendu.

Les délais moyens de règlement se sont allongés de manière significative au cours de l’année écoulée. Les sociétés dépassent régulièrement les délais légaux fixés à soixante jours, une pratique qui pèse sur les petites structures et les sous-traitants. Ces retards créent un effet domino dans la chaîne économique, obligeant certaines entreprises à puiser dans leurs réserves ou à recourir au crédit bancaire pour maintenir leur activité.

Un effet domino sur les trésoreries

Cette situation révèle les tensions financières croissantes que subissent les acteurs économiques. L’inflation persistante, la hausse des coûts de production et le ralentissement de la consommation contraignent les dirigeants à arbitrer entre leurs différentes dépenses. Payer les salaires et les charges sociales devient prioritaire, repoussant le règlement des factures fournisseurs. Les experts du recouvrement constatent que cette pratique s’intensifie depuis plusieurs trimestres.

Les PME en première ligne

Les conséquences pour les créanciers peuvent être lourdes. Les petites et moyennes entreprises, qui disposent de marges de manœuvre financières limitées, se retrouvent particulièrement exposées. Certaines peinent à honorer leurs propres échéances et voient leur situation se dégrader rapidement. Les défaillances d’entreprises restent à un niveau élevé, alimentées pour partie par ces difficultés de trésorerie chroniques.