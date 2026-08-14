Île d’Oléron : un camping limite les douches à sept minutes pour économiser l’eau

Au camping des Flots-Atlantique à Saint-Pierre-d'Oléron, des douches sont limitées à sept minutes grâce à un bracelet connecté. Cette mesure, mise en place par le gérant après une fuite, vise à économiser l'eau en période de forte affluence estivale, et s'accompagne d'autres initiatives pour réduire la consommation d'eau dans la région.

Au camping des Flots-Atlantique, à Saint-Pierre-d’Oléron, les vacanciers disposent désormais de sept minutes pour prendre leur douche, deux fois par jour. Un bracelet connecté permet d’activer l’eau et de mesurer précisément la durée d’utilisation. Toutes les trente secondes, l’usager doit appuyer sur un bouton pour maintenir l’écoulement. Un indicateur lumineux reste vert pendant les cinq premières minutes, passe ensuite à l’orange puis au rouge au-delà de six minutes, avant une coupure automatique à sept minutes.

Le gérant, Cyril Dubreau, a investi 10 000 euros dans ce dispositif après une importante fuite survenue en 2024. Entre le 5 et le 12 août, la durée moyenne d’une douche dans son établissement s’est élevée à 4 minutes et 11 secondes, alors que certains clients occupaient auparavant les sanitaires pendant quinze à trente minutes. Selon lui, la mesure réduit à la fois la consommation d’eau et le temps d’attente. Elle serait bien accueillie par la grande majorité des campeurs, malgré les réticences d’environ 5 % des vacanciers.

Un objectif de sept millions de mètres cubes économisés

Cette initiative intervient alors que la Charente-Maritime attend un pic de consommation d’eau potable autour du 15 août. Sur les îles de Ré et d’Oléron, la population peut être multipliée par dix pendant l’été. Eau 17, l’organisme chargé de l’approvisionnement dans le département, affirme que les installations fonctionnent actuellement à leur capacité maximale, avec très peu de marge en cas de hausse supplémentaire de la demande. Les campings sont particulièrement concernés en raison du nombre de douches, de sanitaires, de piscines et de mobil-homes qu’ils exploitent.

La Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air vise une économie de sept millions de mètres cubes d’eau par saison d’ici 2030. Elle encourage l’installation de mousseurs, de pommeaux économes, de minuteurs et de détecteurs de fuites, mais aussi la réutilisation de certaines eaux usées. Dans les Pyrénées-Orientales, des campings récupèrent déjà l’eau utilisée pour laver les filtres des piscines afin de la mettre à disposition des pompiers. À Oléron, des écrans indiquant en temps réel la consommation d’eau et d’électricité doivent également être installés dans les mobil-homes dès la prochaine saison.