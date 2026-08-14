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Guadeloupe : plus d’un habitant sur trois sera âgé d’au moins 60 ans en 2030

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Guadeloupe : plus d’un habitant sur trois sera âgé d’au moins 60 ans en 2030
Guadeloupe : plus d’un habitant sur trois sera âgé d’au moins 60 ans en 2030

La Guadeloupe connaît un vieillissement particulièrement rapide de sa population. D’ici 2030, plus de 36 % des habitants de l’archipel devraient être âgés d’au moins 60 ans, tandis que le nombre de personnes de plus de 75 ans pourrait progresser de près de 50 %. Cette transformation intervient dans un contexte marqué par la baisse des naissances et un solde démographique négatif.

Près de 28 000 personnes âgées pourraient se retrouver en situation de dépendance à cette échéance. Le maintien à domicile, privilégié par de nombreuses familles guadeloupéennes, nécessitera un renforcement considérable des services d’accompagnement. Plus de 1 600 emplois spécialisés devraient être créés pour répondre aux besoins croissants en matière de soins, d’assistance quotidienne et d’adaptation des logements.

Une consultation consacrée à l’autonomie

La prévention de la perte d’autonomie représente également un enjeu économique majeur. Selon la Cour des comptes, chaque année supplémentaire vécue en bonne santé après 65 ans permettrait à l’Assurance maladie d’économiser 1,5 milliard d’euros à l’échelle nationale. En Guadeloupe, l’objectif sera notamment de retarder l’apparition de la dépendance tout en améliorant l’accompagnement des personnes âgées et de leurs proches aidants.

Le gouvernement a lancé une consultation citoyenne pour préparer sa future politique de l’autonomie, qui doit être présentée à l’automne. Le questionnaire comporte quinze questions portant sur l’adaptation des logements, les établissements d’hébergement, le soutien aux aidants et la valorisation des métiers du soin. Anonyme et accessible sur la plateforme Agora, cette consultation reste ouverte jusqu’au 20 septembre 2026.

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