Pas-de-Calais : 1.200 campeurs évacués, 180 hectares brûlés et une maison détruite

Des incendies ravagent 180 hectares sur le littoral du Pas-de-Calais, entraînant l'évacuation de 1 200 campeurs et la destruction d'une maison. Les pompiers mobilisent d'importants moyens pour contenir les flammes et surveiller les risques de reprise, tandis que l'origine des feux est encore à déterminer.

Plusieurs incendies ont parcouru environ 180 hectares de végétation mercredi 12 août entre Dannes, Camiers et Neufchâtel-Hardelot, sur le littoral du Pas-de-Calais. La progression des flammes dans les dunes et les espaces boisés a entraîné l’évacuation préventive d’un camping et la fermeture de plusieurs accès au secteur.

Environ 1 200 vacanciers ont dû quitter le camping de la Mer, situé à Camiers et composé de 371 emplacements. Les premières estimations des secours évoquaient entre 1 000 et 2 000 personnes présentes. Peu après 16 heures, la direction de l’établissement avait demandé à tous ses occupants d’évacuer en raison de la proximité immédiate du feu.

Plusieurs départs de feu dans les dunes

Les premiers foyers ont été signalés dans les dunes de Dannes et autour du mont Saint-Frieux, un espace naturel boisé situé entre Dannes et Neufchâtel-Hardelot. Attisées par la sécheresse de la végétation, les flammes se sont rapidement propagées dans un secteur difficile d’accès pour les véhicules de secours.

La route départementale 940, axe important du littoral, a été fermée afin de faciliter l’intervention des pompiers et de protéger les automobilistes. Les autorités ont également interdit l’accès aux forêts et aux secteurs dunaires concernés. À Camiers, certains habitants ont été invités à rester confinés tandis que les vacanciers du camping étaient dirigés vers une zone sécurisée.

Une habitation détruite par les flammes

Une maison a été détruite au cours de l’incendie. Plusieurs autres bâtiments ont été menacés, mais aucun décès ni blessé grave n’avait été signalé dans le dernier bilan disponible. Les opérations ont mobilisé d’importants moyens terrestres pour protéger les habitations, contenir les différents fronts et empêcher le feu de gagner les zones urbanisées.

Une centaine de sapeurs-pompiers restaient encore engagés mercredi soir pour surveiller les lisières, traiter les reprises et sécuriser les zones parcourues par les flammes. Même après la maîtrise des principaux foyers, le risque de reprise demeurait élevé en raison de la sécheresse des sols et de la présence de points chauds dans les dunes.

L’origine des incendies reste à déterminer

La multiplication des départs de feu dans un périmètre relativement proche devra être examinée par les enquêteurs. Aucune cause officielle n’avait été communiquée et il n’était pas encore établi si les différents foyers étaient liés, accidentels ou volontaires.

Le retour des campeurs dépendait de l’évolution de la situation et de la sécurisation des accès. Les autorités devaient également évaluer les conséquences écologiques du sinistre dans le massif du mont Saint-Frieux, un espace naturel sensible où la destruction de 180 hectares représente un dommage majeur pour la végétation et la faune locales.