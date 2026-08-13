Montpellier : un adolescent de 17 ans mis en examen pour le meurtre d’un mineur

Un adolescent de 17 ans a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire après la mort d’un mineur de 16 ans à Montpellier. La victime avait été poignardée dimanche au cours d’une rixe avant de succomber à ses blessures dans la nuit au CHU.

Le suspect s’était présenté volontairement lundi au commissariat en se désignant comme l’auteur des coups de couteau. Immédiatement placé en garde à vue, il a ensuite été déféré devant un magistrat. Le parquet de Montpellier a ouvert mercredi une information judiciaire.

Deux coups de couteau au thorax

Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux adolescents se connaissaient depuis longtemps. Ils se seraient croisés une première fois dimanche et auraient eu une altercation verbale. Une seconde rencontre aurait ensuite dégénéré en affrontement physique.

Le mis en cause affirme avoir ramassé un couteau avant de frapper la victime, puis d’avoir quitté les lieux sans mesurer la gravité de son geste. Le mineur de 16 ans aurait reçu deux coups au thorax. Deux autres personnes interpellées après la rixe ont été remises en liberté à l’issue de leur audition.