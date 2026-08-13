Karoline Leavitt quitte son poste de porte-parole de la Maison-Blanche

Donald Trump a annoncé le départ de sa porte-parole Karoline Leavitt, qui souhaite consacrer davantage de temps à sa famille. Elle devrait rejoindre l’entourage du président en tant que conseillère extérieure.
Karoline Leavitt ne sera plus le visage de la Maison-Blanche face à la presse. Donald Trump a confirmé son départ, précisant qu’elle quittait le poste de porte-parole pour se rapprocher de sa famille. Le président a toutefois indiqué qu’elle resterait dans son orbite, en devenant l’une de ses « principales conseillères extérieures ».
Cette annonce intervient dans un contexte économique marqué par des données d’inflation contrastées. L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, a progressé de 0,2 % en juillet, après être restée quasi stable en juin par rapport au mois précédent.
Sur le front de l’énergie, les prix du carburant ont reculé de 2,9 % entre juin et juillet. Rapportés à la même période de l’année précédente, ils affichent cependant une hausse de 25 %.
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