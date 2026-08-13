Karoline Leavitt quitte son poste de porte-parole de la Maison-Blanche pour se concentrer sur sa famille, tout en restant proche de Donald Trump en tant que conseillère extérieure. Ce départ survient dans un contexte économique où des données sur l'inflation et les prix de l'énergie continuent de susciter des préoccupations.

Donald Trump a annoncé le départ de sa porte-parole Karoline Leavitt, qui souhaite consacrer davantage de temps à sa famille. Elle devrait rejoindre l’entourage du président en tant que conseillère extérieure.

Karoline Leavitt ne sera plus le visage de la Maison-Blanche face à la presse. Donald Trump a confirmé son départ, précisant qu’elle quittait le poste de porte-parole pour se rapprocher de sa famille. Le président a toutefois indiqué qu’elle resterait dans son orbite, en devenant l’une de ses « principales conseillères extérieures ».

Cette annonce intervient dans un contexte économique marqué par des données d’inflation contrastées. L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, a progressé de 0,2 % en juillet, après être restée quasi stable en juin par rapport au mois précédent.

Sur le front de l’énergie, les prix du carburant ont reculé de 2,9 % entre juin et juillet. Rapportés à la même période de l’année précédente, ils affichent cependant une hausse de 25 %.