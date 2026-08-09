Le Pentagone presse les industriels de l’armement d’accélérer leur production

Le Pentagone demande aux industriels de l'armement d'accélérer la production de munitions en raison de l’épuisement des stocks américains causé par le conflit israélo-américain contre l'Iran. Un mémorandum souligne l'urgence de livraisons plus rapides et met en avant des tensions internes sur les approvisionnements en missiles.

Face à l’épuisement des stocks de munitions américains causé par la guerre israélo-américaine contre l’Iran, le Pentagone a ordonné aux fabricants d’armes de livrer plus vite et en plus grande quantité.

Le sous-secrétaire à la Défense Steve Feinberg a adressé un mémorandum aux industriels de l’armement leur accordant 21 jours pour expliquer comment ils comptent « adopter des calendriers de livraison nettement plus rapides et plus ambitieux, et/ou augmenter la production des capacités critiques ».

Le ton du document est sans ambiguïté. « Des cycles de développement de plusieurs années ne sont pas acceptables », écrit Feinberg. « Nous devons accélérer radicalement nos programmes et accroître notre capacité de production dès maintenant. »

Ce mémorandum, révélé par le Washington Post, met en lumière la pression croissante que les opérations militaires font peser sur les réserves de missiles américains. La guerre contre l’Iran a visiblement entamé les stocks au point de provoquer des tensions entre le président Donald Trump et des responsables du Pentagone sur la question des approvisionnements en missiles.

L’ordre donné aux fabricants traduit une urgence opérationnelle : les États-Unis cherchent à reconstituer leurs arsenaux dans des délais bien inférieurs à ceux qu’imposent habituellement les cycles industriels de défense.