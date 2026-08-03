Un sondage révèle que les Américains jugent Trump trop sévère sur l’immigration

La cote d’approbation de Donald Trump sur l’immigration a reculé à 39 % des adultes américains, contre 49 % au début de son second mandat, selon un sondage AP-NORC publié dimanche. La question reste néanmoins son point fort par rapport à l’économie ou à l’Iran.

L’immigration demeure le terrain le plus solide pour Donald Trump, mais le soutien de l’opinion s’érode. Seuls 39 % des adultes américains approuvent désormais sa gestion du dossier migratoire, soit dix points de moins qu’au début de son second mandat. C’est ce que révèle le sondage AP-NORC Center for Public Affairs Research rendu public ce dimanche.

Au sein du Parti républicain, environ 8 Américains sur 10 continuent d’approuver la politique migratoire du président, contre près de 9 sur 10 en début de mandat. Un recul limité, qui témoigne d’une base restée globalement fidèle sur ce sujet, même si les républicains sont légèrement moins enthousiastes qu’auparavant.

La population dans son ensemble se montre plus partagée. Environ la moitié des adultes américains estiment que Trump est allé trop loin dans la restriction de l’immigration légale. Quelque 47 % jugent qu’il a outrepassé ses prérogatives en matière d’expulsions. Dans les deux cas, environ 3 Américains sur 10 considèrent que ses actions sont proportionnées, et près de 2 sur 10 qu’il n’en a pas fait assez.

Les pratiques les plus contestées concernent l’utilisation de contrôles routiers pour repérer et arrêter des immigrés en situation irrégulière, une méthode au cœur de deux récentes fusillades impliquant des agents de l’ICE dans le Maine, ainsi que le déploiement d’agents fédéraux dans les villes américaines. Sur ces deux points, une majorité d’Américains, républicains compris dans une moindre mesure, estiment que le président est allé trop loin.

Sur l’économie, la situation est plus difficile pour Trump. Seulement 32 % des adultes américains approuvent sa gestion économique, contre 40 % en début de mandat. Environ 7 Américains sur 10 décrivent l’état de l’économie nationale comme « très » ou « plutôt » mauvais. Les républicains se montrent plus optimistes : 6 sur 10 jugent l’économie en bonne santé, contre 2 sur 10 parmi les indépendants et 1 sur 10 chez les démocrates.

La santé reste le point faible du président. Seuls 3 Américains sur 10 approuvent sa gestion du système de santé, une proportion stable par rapport aux précédents sondages. Parmi les républicains, l’approbation remonte toutefois à 71 %, contre 59 % l’an dernier. Ce rebond intervient alors que les démocrates ont lancé une campagne à cent jours des élections de mi-mandat, axée précisément sur les coupes dans la santé, le coût de la vie et la guerre contre l’Iran.

Sur ce dernier dossier, Trump enregistre des signes de fragilité même dans son camp. Un sondage Politico récent indiquait qu’un tiers seulement des électeurs se réclamant du mouvement MAGA estimaient que les coûts économiques de la guerre contre l’Iran en valaient la peine.