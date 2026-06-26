Narbonne : un adolescent de 17 ans succombe à ses blessures après un violent passage à tabac, cinq jeunes mis en examen

Louis, 17 ans, est décédé mardi des suites d’une violente agression survenue le 19 juin à Narbonne (Aude). L’adolescent avait été retrouvé grièvement blessé le lendemain matin sur le chantier d’une résidence pour seniors, où il avait été roué de coups la veille au soir. Hospitalisé en urgence, il n’a pas survécu à ses blessures.

Les enquêteurs ont rapidement identifié cinq suspects grâce à une vidéo de l’agression et à un important travail d’exploitation téléphonique. Tous ont été interpellés puis mis en examen pour tentative d’assassinat et placés en détention provisoire. Après le décès de la victime, cette qualification pénale pourrait être reconsidérée dans le cadre de l’information judiciaire.

Une enquête pour établir les responsabilités

Selon le procureur de la République de Narbonne, Louis présentait de multiples hématomes au visage ainsi que d’importants saignements. Les premiers éléments de l’enquête indiquent que les suspects lui auraient donné rendez-vous sous un faux prétexte. L’un d’eux aurait entretenu un différend avec la victime, mais le mobile exact reste à déterminer.

Le parquet a par ailleurs démenti les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, précisant que l’agression n’avait, à ce stade, aucun caractère raciste. Trois des cinq mis en examen sont connus des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), sans avoir été accueillis dans la même structure que Louis, qui y était hébergé provisoirement depuis le mois de mai à la demande de ses parents.

Quelques jours avant les faits, le jeune homme s’était présenté dans une gendarmerie du Tarn pour signaler des violences en réunion, sans déposer plainte. Il avait également porté plainte en mai dans une autre affaire impliquant d’autres jeunes, sans lien avec les personnes aujourd’hui mises en examen. L’information judiciaire devra désormais préciser le rôle exact de chacun des suspects dans cette agression mortelle.