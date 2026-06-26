Louis, 17 ans, tué après un guet-apens à Narbonne : le cri d’une mère qui refuse les adieux

Louis avait 17 ans. Vendredi 19 juin, en début de soirée, l’adolescent a été violemment frappé sur un chantier situé quai d’Alsace, à Narbonne. Les premiers éléments de l’enquête évoquent un guet-apens : Louis aurait été attiré sur place avant d’être roué de coups par plusieurs jeunes, puis abandonné inanimé. La scène a été filmée et des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux.

Louis retrouvé inconscient le lendemain matin

Samedi 20 juin, vers 9 heures, un ouvrier a découvert Louis sur le chantier et a alerté les secours. L’adolescent présentait de graves blessures au visage, des hématomes, des ecchymoses et des saignements au niveau de la bouche et du nez. D’abord transporté à l’hôpital de Narbonne, il a ensuite été transféré à Perpignan. Il est mort mardi 23 juin des suites de ses blessures.

Cinq jeunes mis en examen

Cinq jeunes, dont trois mineurs, ont été interpellés, mis en examen pour tentative d’assassinat et placés en détention provisoire. L’enquête doit encore établir précisément le rôle de chacun, le déroulé complet des faits et le mobile.

Le mobile encore inconnu

Le parquet a indiqué que le mobile demeurait inconnu à ce stade. Il a aussi écarté un motif racial. Des violences antérieures avaient été signalées par Louis, mais le procureur a précisé qu’une plainte du 11 mai visait d’autres jeunes, sans lien avec les mis en examen.

Une mère face à l’impensable

Après la mort de son fils, la mère de Louis a publié un texte bouleversant. Elle y parle de son enfant, de ses derniers instants, de son amour et de sa volonté de se battre pour que justice lui soit rendue.

« Mon fils, mon amour, ma vie…

Depuis samedi, la vie s’est arrêtée pour moi…

Tu t’es battu comme un lion, mon amour, avec toute la force dont je sais que tu es capable, et je te remercie, mon amour, de m’avoir donné la chance de marcher avec toi jusqu’au tout dernier moment, mon amour…

Tu es venu au monde dans mes bras, et tu es parti dans mes bras, entouré de tous tes proches et de leur amour… Il n’y a pas d’adieux entre nous, mon bébé. Tu es et tu seras toujours avec moi….

maman est en mode guerrière, mon fils. Tu sais que je me battrai avec chaque once de force que je possède pour que justice te soit rendue…

Je t’aime, mon Boubou, tellement que mon cœur ne sait plus comment battre depuis que son métronome s’en est allé… Fais-moi danser avec Dieu et les anges sur ta musique, mon amour. »

Une famille qui réclame justice

Autour de Louis, la douleur est immense. Sa mère promet de se battre. Sa famille demande que la lumière soit faite sur les circonstances exactes du meurtre, sur les responsabilités et sur le mobile. À Narbonne, des hommages ont été déposés près du chantier où l’adolescent a été retrouvé.