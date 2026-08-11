Insolite – Ils arrivent 20 minutes trop tôt au restaurant, jouent au Loto pour la première fois et gagnent 10 millions d’euros

Un couple de Dordogne voit sa vie transformée après avoir visité un point de vente FDJ en attendant leur table dans un restaurant. En jouant au Loto pour la première fois, ils remportent 10 millions d’euros, une somme qui leur offre sécurité et sérénité pour l’avenir.

Une simple attente avant de dîner a bouleversé la vie d’un couple de Dordogne. Arrivés trop tôt dans un restaurant de Périgueux, les deux conjoints ont profité des quelques minutes devant eux pour entrer dans un point de vente FDJ voisin. Habitués à l’EuroMillions mais novices au Loto, ils ont tenté leur chance pour la première fois. Leur grille leur a rapporté 10 millions d’euros.

20 minutes à attendre avant le dîner

Tout commence le vendredi 26 juin, à Périgueux. Le couple souhaite dîner au restaurant mais doit patienter une vingtaine de minutes avant qu’une table soit disponible. Plutôt que d’attendre sur place, les deux conjoints se rendent dans un point de vente de la Française des Jeux situé à proximité. Joueurs réguliers à l’EuroMillions, ils comptent initialement reproduire leur rituel habituel et participer au tirage du soir. Mais ce vendredi-là, un tirage spécial été du Loto est également organisé. Ils décident alors de tenter leur chance. Une première pour eux. « Nous avons nos rituels avec Euromillions mais c’est la toute première fois que nous jouions à Loto », a raconté l’homme après leur victoire.

Ils oublient de vérifier leur ticket pendant une dizaine de jours

Le plus étonnant reste à venir. Après avoir joué, le couple poursuit sa soirée et ne se précipite pas pour connaître le résultat du tirage. Le ticket reste ainsi non vérifié pendant une dizaine de jours. C’est au détour d’une conversation que les deux joueurs se souviennent finalement qu’ils doivent contrôler leur grille. En vérifiant les résultats, ils comprennent qu’ils ont gagné. Mais ils se trompent complètement sur le montant : leurs premiers calculs leur font penser qu’ils ont remporté environ 30 000 euros. Une somme qu’ils imaginent déjà consacrer notamment à des travaux de rénovation dans leur logement.

De 30 000 euros à… 10 millions

Pour confirmer leur gain, ils contactent alors la Française des Jeux. C’est à ce moment qu’ils découvrent l’incroyable réalité : leur ticket ne vaut pas 30 000 euros, mais 10 millions d’euros. Le couple fait partie des grands gagnants du tirage spécial du 26 juin. Un autre joueur, de passage à Paris, a lui aussi décroché 10 millions d’euros lors du même tirage. Pour les gagnants de Dordogne, cette somme change évidemment toutes les perspectives. Auprès de la FDJ, ils ont notamment évoqué le sentiment de sécurité que leur apporte désormais leur fortune. « Soulagement de ne plus avoir à nous inquiéter pour notre futur et celui de nos enfants. Soulagement de pouvoir profiter pleinement de la vie en toute sérénité et de faire le bien autour de nous », ont-ils confié. Une fortune de 10 millions d’euros, remportée lors de leur toute première participation au Loto, simplement parce qu’ils avaient 20 minutes à tuer avant de pouvoir s’installer à leur table au restaurant.