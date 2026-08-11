Insolite – Un bateau dérive sans équipage au large de Tacoma : la police découvre 30 chats à bord

Une intervention maritime près de Tacoma révèle une trentaine de chats à bord d'un bateau dérivant, sans occupant humain. Les animaux, en état de malnutrition et apeurés, sont secourus par les autorités après obtention d'un mandat. L'enquête se poursuit pour éclaircir les circonstances de leur abandon.

Une intervention maritime a pris une tournure inattendue au large de Tacoma, dans l’État de Washington. Alertée pour un bateau dérivant sans présence humaine apparente, la police a découvert à bord une trentaine de chats et de chatons, livrés à eux-mêmes. Plusieurs animaux étaient amaigris et apeurés. Ils ont finalement été évacués du navire et confiés à une structure spécialisée. Le propriétaire du bateau n’a, dans un premier temps, pas pu être joint. Les circonstances dans lesquelles les animaux se sont retrouvés seuls à bord restent à éclaircir.

Un bateau à la dérive signalé au large d’Owen Beach

L’affaire a débuté dans la matinée du jeudi 6 août, lorsque plusieurs témoins ont signalé la présence d’un navire apparemment abandonné dérivant au large d’Owen Beach, près de Tacoma. Une unité des services maritimes de la police a alors été envoyée sur place afin d’examiner l’embarcation. Aucun occupant humain n’a été retrouvé à bord. En montant sur le bateau, les policiers ont en revanche découvert une scène inhabituelle : une trentaine de chats et de chatons circulaient librement à l’intérieur et sur le pont. John Correa, responsable de l’information publique de la police de Tacoma, a décrit une situation particulièrement surprenante : « La meilleure façon de décrire la scène, c’est que cela ressemblait à un film du Studio Ghibli. » Il a ajouté : « C’était leur bateau, et ils vaquaient tous à leurs occupations, se promenant librement à bord. »

Des chats amaigris et apeurés

Derrière le caractère insolite de la découverte, l’état de plusieurs animaux a rapidement préoccupé les policiers. Les chats évoluaient dans des conditions jugées dangereuses. Plusieurs semblaient souffrir de malnutrition et se montraient particulièrement craintifs. Les autorités ont donc décidé d’organiser leur évacuation. L’opération ne pouvait toutefois pas être menée immédiatement. Le bateau appartenant toujours à une personne privée, les services chargés du contrôle des animaux devaient disposer d’une autorisation judiciaire avant de pouvoir intervenir pleinement à bord.

Un mandat obtenu pour évacuer tous les animaux

Après l’obtention d’un mandat de perquisition, les équipes sont revenues sur le bateau vendredi matin afin de récupérer l’ensemble des félins. L’intervention a mobilisé plusieurs services, notamment l’unité maritime, les équipes de protection animale et des techniciens de police scientifique. La police de Tacoma a salué l’opération : « Grâce à un formidable travail d’équipe, tous les chats et chatons sont en train d’être évacués en toute sécurité du bateau. » Les animaux récupérés ont ensuite été transférés vers un refuge afin d’être examinés et de recevoir les soins nécessaires.

Le propriétaire du bateau impossible à joindre

Les enquêteurs ont pu obtenir des informations concernant le propriétaire légal du navire. Celui-ci n’était cependant pas joignable au moment de l’intervention. Les autorités cherchent désormais à déterminer pourquoi une trentaine de chats et de chatons se trouvaient seuls sur cette embarcation et dans quelles circonstances le bateau s’est retrouvé à dériver sans présence humaine. Aucune interpellation n’avait été annoncée à ce stade. L’enquête se poursuit afin de reconstituer les événements ayant conduit à cette découverte particulièrement inhabituelle au large de Tacoma.