Léon XIV en France : le Stade de France déjà complet, plus de 200.000 inscrits pour la messe sur les Champs-Élysées

La visite de Léon XIV en France suscite un engouement sans précédent, avec le Stade de France complet pour la veillée de prière et plus de 200 000 inscrits pour la messe sur les Champs-Élysées. Le voyage apostolique, prévu du 25 au 28 septembre 2026, inclura des étapes à Paris, Lourdes et Metz.

La première visite du pape Léon XIV en France provoque déjà une très forte mobilisation. À peine ouvertes, les inscriptions aux grands rassemblements prévus à Paris ont été prises d’assaut. Le Stade de France affiche désormais complet pour la veillée avec les jeunes, tandis que plus de 200 000 personnes se sont déjà inscrites pour participer à la grande messe célébrée sur la place de la Concorde et les Champs-Élysées. Le souverain pontife effectuera un voyage apostolique en France du 25 au 28 septembre 2026. Pendant quatre jours, il se rendra à Paris, Saint-Denis, Lourdes et Metz, avec également une visite au siège de l’Unesco. Il s’agira de la première visite de Léon XIV dans l’Hexagone depuis son élection.

Le Stade de France complet en quelques heures

Les inscriptions pour les deux principaux rassemblements parisiens ont ouvert lundi 10 août à 12h. Quelques heures seulement ont suffi pour remplir le Stade de France, où Léon XIV doit participer vendredi 25 septembre à une grande veillée de prière destinée aux jeunes âgés de 17 à 35 ans. Dès 20h, la capacité d’accueil était considérée comme atteinte en comptabilisant les personnes déjà inscrites, celles placées sur liste d’attente ainsi que les groupes devant encore finaliser leur inscription. Une liste d’attente reste néanmoins ouverte, certaines places pouvant être réattribuées en cas de désistements ou de suppression de doublons. La veillée sera entièrement gratuite. Les portes du Stade de France doivent ouvrir à 17h30. Léon XIV y prononcera un discours devant les jeunes réunis à Saint-Denis.

Plus de 200 000 personnes déjà inscrites pour la messe à Paris

L’engouement est encore plus spectaculaire pour la grande messe prévue samedi 26 septembre à 15h. Plus de 200 000 personnes se sont inscrites dès la première journée pour assister à la célébration présidée par le pape sur la place de la Concorde et le long de l’avenue des Champs-Élysées. L’inscription est gratuite et vivement recommandée afin de faciliter l’organisation des accès et la répartition du public. Contrairement à la veillée du Stade de France, elle n’est toutefois pas indispensable pour assister à la messe : des personnes non inscrites pourront également accéder aux espaces qui leur seront réservés, dans la limite des capacités disponibles. Plusieurs centaines de milliers de fidèles sont ainsi susceptibles de se retrouver au cœur de Paris pour l’un des principaux rendez-vous du voyage pontifical.

Macron, l’Unesco, Notre-Dame puis le Stade de France

Léon XIV arrivera à l’aéroport de Paris-Orly vendredi 25 septembre à 10h. Une heure plus tard, il sera reçu à l’Élysée par Emmanuel Macron. À 11h45, il rencontrera les autorités françaises, des représentants de la société civile et le corps diplomatique. À 15h, le pape se rendra au siège de l’Unesco pour y prononcer un discours. Il rejoindra ensuite Notre-Dame de Paris à 17h15 pour célébrer les vêpres avec les évêques, prêtres, diacres, personnes consacrées et séminaristes. Une déambulation sur le parvis de la cathédrale est également prévue. Il prendra ensuite la direction du Stade de France pour la veillée avec les jeunes.

Une messe géante avant le départ pour Lourdes

Samedi 26 septembre, Léon XIV visitera à 9h la Maison Bakhita, dans le 18e arrondissement de Paris, un centre d’accompagnement et d’intégration sociale. À 10h15, il rencontrera à l’Institut catholique de Paris des membres de l’Assemblée synodale provinciale, des catéchumènes et des néophytes. La grande messe de la place de la Concorde et des Champs-Élysées débutera à 15h. Après la célébration, le pape quittera Paris-Orly à 17h45 pour rejoindre Lourdes. Son arrivée à l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées est programmée à 19h05, avant une prière à 19h40 à la grotte de Massabielle.

Lourdes puis Metz pour achever la visite

Dimanche 27 septembre, Léon XIV rencontrera les évêques de France à 9h avant de célébrer à 11h une messe en plein air sur la prairie du sanctuaire de Lourdes. Il doit également rencontrer des personnes accueillies à l’Accueil Notre-Dame et des religieuses contemplatives. Une rencontre privée avec des victimes de violences sexuelles dans l’Église est également programmée, ses modalités précises restant à déterminer. La journée s’achèvera à 21h par la prière du rosaire et la procession aux flambeaux. Le pape rejoindra enfin Metz lundi 28 septembre. Après une rencontre interreligieuse, il participera à une rencontre consacrée à l’Europe, à la paix et à l’unité au Centre des congrès Robert Schuman. Une dernière messe sera célébrée à 16h à la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Léon XIV quittera ensuite la France à 19h pour regagner Rome.