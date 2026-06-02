Air Caraïbes et LIAT lancent un billet unique entre les Caraïbes et Paris

Air Caraïbes et la compagnie régionale LIAT Air ont annoncé la mise en place d’un accord d’interligne permettant aux voyageurs de relier plusieurs îles des Caraïbes à Paris-Orly avec une seule réservation. Entré en vigueur le 1er juin, ce partenariat simplifie considérablement les déplacements entre l’arc antillais et la métropole.

Jusqu’à présent, les passagers devaient souvent acheter plusieurs billets distincts pour combiner un vol régional et une liaison transatlantique. Désormais, un billet unique couvre l’ensemble du trajet et permet l’enregistrement des bagages jusqu’à la destination finale, réduisant les contraintes liées aux correspondances.

Une meilleure connectivité pour les îles de la région

Grâce à son réseau régional, LIAT dessert une vingtaine de destinations dans la Caraïbe, tandis qu’Air Caraïbes assure les liaisons long-courriers vers Paris-Orly ainsi que plusieurs destinations de la région. Cette complémentarité offre de nouvelles possibilités de voyage depuis des territoires comme la Dominique, Saint-Vincent, Sainte-Lucie ou encore Saint-Barthélemy.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de développement d’Air Caraïbes visant à renforcer son maillage régional et international. Après ses partenariats avec la SNCF et Caribbean Airlines, la compagnie poursuit son ambition de faire de Paris-Orly une porte d’entrée privilégiée vers l’ensemble des Caraïbes, tout en facilitant les déplacements des habitants, des touristes et des voyageurs d’affaires.