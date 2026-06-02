PPDA visé par deux nouvelles plaintes : 13 femmes l’accusent désormais de violences sexuelles

L’information est révélée par nos confrères de RTL. Patrick Poivre d’Arvor est visé par deux nouvelles plaintes pour agressions sexuelles. Avec ces nouveaux dépôts, 13 femmes accusent désormais l’ancien présentateur du 20 Heures de TF1 de violences sexuelles dans le cadre d’un dossier judiciaire qui continue de progresser.

Une instruction qui s’étend

Ces deux nouvelles plaintes s’ajoutent à une procédure déjà dense. Depuis 2021, plusieurs femmes ont saisi la justice pour dénoncer des faits de viols, d’agressions sexuelles ou de violences sexuelles attribués à Patrick Poivre d’Arvor. Le dossier a connu une étape importante en décembre 2023, lorsque PPDA a été mis en examen pour viol dans le volet concernant Florence Porcel, pour des faits dénoncés comme datant de 2009. Il a également été placé sous le statut de témoin assisté pour un autre fait dénoncé datant de 2004.

Le précédent Florence Porcel

L’affaire avait éclaté en février 2021 avec la plainte de Florence Porcel. L’autrice accusait Patrick Poivre d’Arvor de l’avoir violée à deux reprises, en 2004 et 2009. Après cette première plainte, d’autres femmes avaient témoigné ou déposé plainte à leur tour, décrivant des faits qui auraient eu lieu sur plusieurs années, parfois dans un contexte professionnel lié à la télévision, aux médias ou à l’édition.

La prescription au centre du dossier

Une partie importante des accusations concerne des faits anciens. Plusieurs procédures ont été classées sans suite au motif de la prescription, c’est-à-dire parce que les délais légaux pour poursuivre étaient considérés comme dépassés. Mais des plaignantes cherchent à faire reconnaître la sérialité des faits dénoncés. L’enjeu est clair : tenter de démontrer l’existence d’un schéma répété, avec un même auteur présumé et un mode opératoire comparable, afin que la justice puisse examiner des faits jusque-là considérés comme prescrits.

Plusieurs volets judiciaires ouverts

En 2024, l’information judiciaire visant Patrick Poivre d’Arvor avait déjà été élargie à d’autres femmes. Puis cinq nouvelles enquêtes avaient été ouvertes pour viols, confiées à des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, après des plaintes avec constitution de partie civile. Les nouvelles plaintes renforcent donc un dossier qui ne se limite plus à une accusation isolée, mais à une accumulation de procédures, de témoignages et de contestations judiciaires autour de faits présumés de violences sexuelles.

PPDA nie les accusations

Patrick Poivre d’Arvor rejette les accusations. Sa défense conteste les faits reprochés et souligne notamment la prescription de plusieurs dossiers. L’ancien présentateur n’a pas été condamné dans cette affaire.La justice doit désormais déterminer ce qui peut être instruit, ce qui est juridiquement recevable et si certains faits anciens peuvent être réexaminés à la lumière des nouvelles plaintes et de l’argument de sérialité.