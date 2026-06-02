Facturation électronique : les entreprises sommées de se préparer avant l’échéance du 1er septembre

À trois mois de l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique, les entreprises françaises accélèrent leur préparation. À partir du 1er septembre 2026, toutes devront être en mesure de recevoir leurs factures via une plateforme électronique agréée par l’État, une première étape avant la généralisation de l’émission dématérialisée des factures.

Cette réforme, portée par Bercy dans le cadre de la modernisation de la TVA et de la lutte contre la fraude, concernera progressivement l’ensemble du tissu économique. Les plus grandes entreprises devront dès septembre émettre leurs factures par voie électronique, tandis que cette obligation sera étendue à toutes les sociétés à partir de septembre 2027.

Une transition encore délicate pour les petites entreprises

Selon une enquête réalisée pour le ministère de l’Économie, 87 % des dirigeants ont désormais entendu parler de la réforme, contre 68 % six mois plus tôt. Plus d’un chef d’entreprise sur deux affirme également en comprendre les principales modalités. Malgré cette progression, de nombreuses TPE et PME restent confrontées à des difficultés pour choisir parmi les quelque 140 plateformes agréées.

L’administration fiscale assure qu’aucun nouveau report n’est envisagé et multiplie les actions d’accompagnement. Experts-comptables, organisations professionnelles et services fiscaux sont mobilisés pour aider les entreprises à franchir le cap. Les sociétés qui ne seront pas en conformité au 1er septembre pourront faire l’objet de relances, voire de sanctions pouvant atteindre 500 euros, montant doublé en cas de récidive.

Si certains dénoncent une réforme jugée intrusive, le gouvernement met en avant les bénéfices attendus : simplification administrative, réduction des erreurs, accélération des paiements et meilleure compétitivité des entreprises dans un environnement économique de plus en plus numérisé.