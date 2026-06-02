L’Union européenne ouvre la voie aux expulsions de migrants vers des centres hors de l’UE

European Union a franchi une étape majeure dans sa politique migratoire en validant un cadre permettant aux États membres de transférer des demandeurs d’asile déboutés vers des centres situés en dehors du territoire de l’Union.

Selon le texte approuvé par les législateurs européens, ces « centres de retour » pourraient être installés dans des pays tiers, où les migrants concernés seraient envoyés en attente de leur expulsion ou du traitement de leur situation administrative.

La réforme prévoit également un durcissement des règles de détention et des sanctions accrues en cas de non-coopération, incluant des interdictions d’entrée sur le territoire européen, des amendes et, dans certains cas, des poursuites pénales.

Cette orientation suscite de vives critiques d’organisations de défense des droits humains, qui estiment que le dispositif pourrait conduire à des pratiques proches de celles observées dans d’autres systèmes d’immigration externalisés, notamment en matière de conditions de détention et de respect des droits fondamentaux.

Les discussions doivent encore se poursuivre entre les États membres avant la mise en œuvre concrète du dispositif, qui marque un tournant important dans la politique migratoire de l’Union.