Koh-Lanta : la finale des “Reliques du Destin” fixée au mardi 23 juin sur TF1

La grande finale de Koh-Lanta, Les Reliques du Destin sera diffusée mardi 23 juin à 21h10 sur TF1 et TF1+. L’émission sera présentée par Denis Brogniart, visage historique du programme d’aventure.

Cette soirée marquera l’ultime étape de la saison, avec le dénouement attendu de cette édition construite autour des reliques du destin, de l’antre du destin et des poteries, qui ont régulièrement bouleversé le cours du jeu.

Une saison placée sous le signe de l’incertitude

Depuis le lancement de cette édition, les candidats ont évolué dans un jeu où les équilibres ont souvent été fragiles. Les épreuves, les conseils et les votes ont été marqués par des retournements de situation liés aux mécaniques propres à cette saison. L’édition a mis en avant l’idée que rien n’était définitivement acquis. Alliances, stratégies, performances sportives et décisions individuelles ont été régulièrement remises en cause par les éléments de jeu introduits au fil de l’aventure.

La dernière ligne droite avant le titre

La finale doit permettre de départager les derniers aventuriers encore en compétition. Comme dans chaque saison de Koh-Lanta, l’objectif reste inchangé : aller au bout de l’aventure et être désigné grand vainqueur.

Le programme s’achèvera donc le mardi 23 juin, en première partie de soirée, avec le verdict final de cette saison des Reliques du Destin.

Une finale attendue sur TF1 et TF1+

La diffusion sera proposée à la fois sur TF1 et sur la plateforme TF1+, permettant aux téléspectateurs de suivre l’événement en direct à la télévision ou en streaming. Avec cette finale, Koh-Lanta, Les Reliques du Destin s’apprête à livrer son dernier acte. À l’issue de la soirée, il ne restera plus qu’un seul aventurier.