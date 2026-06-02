Éducation : plus d’un surveillant sur cinq en grève pour dénoncer le manque de moyens

La mobilisation des assistants d’éducation (AED), plus connus sous le nom de surveillants, a été largement suivie mardi dans les établissements scolaires. Selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Éducation nationale, 21,48 % des personnels de vie scolaire étaient en grève, contre 1,04 % des enseignants de collèges et lycées.

Les organisations syndicales dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles et réclament notamment des créations de postes afin de répondre à l’augmentation des besoins dans les établissements. Elles demandent également la mise en place d’une grille salariale nationale permettant une meilleure reconnaissance de ces personnels souvent confrontés à la précarité.

Des revendications sur les salaires et les effectifs

Les assistants d’éducation jouent un rôle central dans le fonctionnement quotidien des collèges et lycées, assurant notamment la surveillance des élèves, le suivi de l’assiduité et l’accompagnement éducatif. Les syndicats estiment toutefois que leurs missions se sont élargies sans que leurs rémunérations ou leurs perspectives de carrière ne suivent la même évolution.

Cette journée de mobilisation intervient dans un contexte de tensions récurrentes autour des moyens alloués à l’Éducation nationale. Les représentants des AED espèrent désormais obtenir l’ouverture de discussions avec le ministère afin d’améliorer leurs conditions d’emploi et de renforcer les effectifs dans les établissements scolaires.