Decathlon : les syndicats appellent à une mobilisation nationale pour les salaires le 6 juin

L’intersyndicale de Decathlon a lancé un appel à la mobilisation nationale des salariés le samedi 6 juin afin de réclamer une revalorisation des salaires et une meilleure prise en compte du pouvoir d’achat. La CFDT, la CFTC, la CGT, la CFE-CGC et l’Unsa dénoncent un décalage grandissant entre les performances financières du groupe et la situation des employés.

L’appel intervient quelques semaines après la publication des résultats 2025 de l’enseigne. Decathlon a enregistré un bénéfice net de 910 millions d’euros, en hausse de 16 %, pour un chiffre d’affaires de 16,8 milliards d’euros, en progression de 4 %. Les syndicats estiment que cette réussite doit davantage bénéficier aux salariés.

Une première mobilisation unitaire dans l’histoire du groupe

Selon la CFTC, première organisation syndicale de l’entreprise, il s’agit du premier appel intersyndical à la mobilisation à l’échelle nationale chez Decathlon. Une pétition lancée fin mai aurait déjà recueilli près de 1.400 signatures pour dénoncer une dégradation du pouvoir d’achat malgré les bons résultats du groupe.

Les représentants du personnel pointent également une hausse de la charge de travail, des effectifs jugés insuffisants dans certains magasins et entrepôts, ainsi qu’une pression commerciale croissante. Présent dans 82 territoires avec plus de 1.900 magasins et près de 103.000 salariés dans le monde, Decathlon fête cette année ses 50 ans et reste l’une des enseignes préférées des Français.