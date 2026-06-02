Ornikar rachète En Voiture Simone et consolide sa place de leader de l’auto-école en ligne

Le groupe Ornikar a annoncé le rachat d’En Voiture Simone, l’un des principaux acteurs français de l’apprentissage de la conduite en ligne. Cette opération marque une nouvelle étape dans la consolidation du marché de l’éducation routière, historiquement très fragmenté. Les deux marques continueront toutefois d’exister séparément au sein du nouvel ensemble.

Avec ce rapprochement, le groupe représente désormais plus de 10 % du marché français des auto-écoles. Le nouvel ensemble revendique plus d’un million d’élèves accompagnés chaque année, plus de 3.000 enseignants indépendants partenaires et près de huit millions d’élèves formés depuis la création des deux entreprises.

Un acteur de la mobilité au-delà du permis de conduire

Ornikar entend désormais accélérer sa stratégie de diversification engagée avec le lancement d’Ornikar Assurances. Le groupe souhaite proposer un accompagnement global des jeunes conducteurs, allant de la préparation du code de la route jusqu’à l’assurance automobile et, à terme, à de nouveaux services liés à la mobilité.

L’opération s’accompagne également d’un partenariat stratégique avec Cosmobilis, ancien actionnaire majoritaire d’En Voiture Simone. Grâce à l’expertise de sa filiale bee2link dans la distribution automobile, de nouvelles offres pourraient être développées autour du financement et de la location de véhicules. Ornikar et En Voiture Simone misent ainsi sur leurs complémentarités technologiques, géographiques et commerciales pour poursuivre leur croissance sur le marché français.