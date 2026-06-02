Un trésor caché pendant la guerre refait surface : 133 bouteilles de vin du XIXe siècle exposées dans un château tchèque

Une collection exceptionnelle de vins datant de la fin du XIXe siècle, longtemps dissimulée sous le sol d’une chapelle du château de Bečov, en République tchèque, est désormais présentée au public après une restauration minutieuse menée avec l’aide du prestigieux domaine viticole français Château d’Yquem.

Les 133 bouteilles, dont la plupart ont été produites entre 1892 et 1899, avaient été découvertes en 1985 dans une cache aménagée sous une chapelle du château. Elles y avaient été dissimulées à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les anciens propriétaires du domaine, la famille Beaufort-Spontin, alors que la région traversait une période d’importants bouleversements.

Selon Toni El Khawand, maître de chai de Château d’Yquem, les conditions de conservation se sont révélées remarquablement favorables. Enterrées dans une chapelle ancienne aux murs épais, les bouteilles ont bénéficié d’une température stable et d’un taux d’humidité élevé, deux facteurs essentiels pour préserver la qualité du vin sur une aussi longue période.

L’état de conservation de la collection a été confirmé en 2016 grâce à l’utilisation d’un dispositif Coravin, permettant de prélever un échantillon sans retirer le bouchon ni altérer le contenu. Les analyses ont montré que plusieurs bouteilles avaient conservé des qualités remarquables malgré plus d’un siècle de vieillissement.

Le travail de restauration a consisté notamment à remplacer certains bouchons devenus fragiles. Les experts français ont toutefois veillé à préserver l’authenticité historique de chaque bouteille, jusqu’à conserver la poussière accumulée au fil des décennies afin de maintenir leur apparence d’origine.

Cette collection constitue aujourd’hui un témoignage rare de l’histoire viticole européenne. Au-delà de leur valeur œnologique, ces bouteilles racontent également une histoire marquée par la guerre, l’exil et la préservation d’un patrimoine longtemps oublié.

Désormais exposé dans les caves du château de Bečov, ce trésor retrouvé offre aux visiteurs une plongée unique dans l’univers des grands vins de la fin du XIXe siècle et dans l’histoire mouvementée de l’Europe centrale.