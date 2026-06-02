Revers pour Trump : son fonds de 1,8 milliard de dollars suspendu après une fronde républicaine

L’administration du président américain Donald Trump a suspendu un fonds de près de 1,8 milliard de dollars destiné à indemniser les personnes se considérant victimes de la supposée « militarisation » du gouvernement fédéral. Cette décision intervient après une forte opposition au sein même du Parti républicain, selon plusieurs sources proches du dossier.

Le programme, défendu par la Maison Blanche, visait à offrir des compensations financières à des individus estimant avoir été injustement ciblés par les institutions fédérales. Toutefois, plusieurs sénateurs républicains ont exprimé de vives inquiétudes quant à son fonctionnement et à l’identité de certains bénéficiaires potentiels.

Parmi les critiques formulées figurait notamment la possibilité que des participants aux événements du 6 janvier 2021 au Capitole puissent recevoir des versements. Cette perspective a suscité des réserves importantes au sein du Congrès, y compris parmi des élus habituellement favorables à Donald Trump.

Le projet a également rencontré des obstacles judiciaires. Deux juges fédéraux, l’un en Virginie et l’autre en Floride, ont ordonné une suspension temporaire du fonds dans l’attente d’un examen plus approfondi de sa légalité et de ses modalités d’application.

Le ministère américain de la Justice a contesté ces décisions devant les tribunaux. Néanmoins, les autorités fédérales ont indiqué qu’elles se conformeraient pour l’instant aux injonctions judiciaires, ce qui empêche la mise en œuvre immédiate du programme.

Cette suspension constitue un revers politique notable pour Donald Trump. Elle met en lumière les tensions croissantes au sein du Parti républicain à l’approche des élections de mi-mandat, certains élus semblant désormais davantage disposés à s’opposer publiquement aux initiatives du président.

L’épisode intervient dans un contexte déjà marqué par des divergences internes entre républicains, notamment après le soutien affiché par Donald Trump au procureur général du Texas, Ken Paxton, face au sénateur sortant John Cornyn. Pour plusieurs observateurs, cette affaire illustre l’émergence de nouvelles lignes de fracture au sein du camp conservateur américain.