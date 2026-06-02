Le Liban annonce un cessez-le-feu partiel entre Israël et le Hezbollah, mais les combats se poursuivent dans le sud

Le gouvernement libanais a annoncé lundi la mise en place d’un cessez-le-feu partiel entre Israël et le Hezbollah, dans une tentative de réduire l’intensité d’un conflit qui a déjà fait des milliers de victimes et contribué à l’escalade des tensions régionales impliquant également l’Iran et les États-Unis.

Selon l’ambassade du Liban à Washington, cet accord ne constitue pas une fin des hostilités. Il prévoit toutefois un arrêt des frappes israéliennes sur Beyrouth et sa banlieue sud, bastion du Hezbollah, tandis que le mouvement chiite soutenu par l’Iran s’engage à cesser ses attaques contre le territoire israélien.

Cette désescalade limitée vise à protéger les zones urbaines les plus densément peuplées du Liban, qui ont été fortement touchées par les bombardements ces dernières semaines. Les quartiers contrôlés par le Hezbollah dans la capitale ont notamment subi d’importants dégâts matériels et provoqué de nouveaux déplacements de population.

Malgré cette avancée diplomatique, les combats se poursuivent dans le sud du Liban. Les affrontements entre les forces israéliennes et les combattants du Hezbollah continuent dans plusieurs secteurs proches de la frontière, soulignant le caractère limité de l’accord annoncé.

Cette situation intervient alors que les tensions régionales restent particulièrement vives. L’Iran a menacé de suspendre les négociations en cours avec les États-Unis, estimant que les développements militaires au Liban compromettent les efforts diplomatiques engagés ces derniers mois.

L’annonce du cessez-le-feu partiel est néanmoins perçue comme une tentative de contenir l’extension du conflit et d’éviter une aggravation de la crise humanitaire au Liban. Reste à savoir si cette trêve limitée pourra ouvrir la voie à un accord plus large susceptible de mettre fin aux violences qui secouent la région depuis plusieurs mois.