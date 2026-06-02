Trump affirme que les négociations avec l’Iran se poursuivent malgré des signes de suspension côté Téhéran

Le président américain Donald Trump a assuré lundi que les discussions entre Washington et Téhéran continuaient « à un rythme rapide », contredisant des informations selon lesquelles l’Iran aurait suspendu les pourparlers indirects visant à mettre fin aux hostilités en cours.

Dans une publication sur son réseau Truth Social, Donald Trump a affirmé que les échanges avec la République islamique d’Iran restaient actifs. Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes tensions régionales et d’incertitude sur l’état réel des canaux diplomatiques entre les deux pays.

Plus tôt dans la journée, l’agence iranienne Tasnim avait rapporté que Téhéran aurait décidé de suspendre les négociations indirectes avec les États-Unis. Cette décision serait intervenue après des développements militaires liés au conflit impliquant Israël et des opérations au Liban, selon ces informations.

Interrogé par des médias américains, Donald Trump a déclaré ne pas avoir été informé d’une quelconque suspension des discussions par les autorités iraniennes. Il a insisté sur le fait que, du côté américain, les contacts diplomatiques n’avaient pas été interrompus.

Le président américain a également relativisé l’importance d’un éventuel silence diplomatique entre les deux parties. Selon lui, une pause dans les échanges ne serait pas problématique et pourrait même s’avérer bénéfique dans le contexte actuel.

« Je pense que nous avons trop parlé », a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à NBC News, ajoutant qu’un arrêt temporaire des communications pourrait durer « longtemps » sans nuire aux efforts en cours.

Ces déclarations illustrent la volatilité des relations entre Washington et Téhéran, alors que les informations contradictoires sur l’état des négociations alimentent les incertitudes diplomatiques au Moyen-Orient.