Poutine exige le maintien des services essentiels malgré les coupures d’Internet mobile en Russie

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné au gouvernement et aux services de sécurité de garantir l’accès aux services essentiels pendant les périodes de restriction de l’Internet mobile, alors que les coupures de réseau se sont multipliées dans le pays ces derniers mois.

Dans une série d’instructions publiées par le Kremlin, Vladimir Poutine a demandé au Premier ministre Mikhaïl Michoustine et au directeur du Service fédéral de sécurité, Alexandre Bortnikov, de veiller au fonctionnement continu des services jugés indispensables, notamment dans les domaines de la santé, de l’information et des paiements.

Les responsables concernés devront présenter un rapport sur l’avancement de ces mesures avant le 1er juillet. L’objectif affiché est d’éviter que les limitations d’accès à Internet ne perturbent la vie quotidienne des citoyens et le fonctionnement des infrastructures critiques.

Depuis le début de l’année, la Russie a procédé à plusieurs interruptions partielles des services d’Internet mobile. Les autorités ont également renforcé leur contrôle sur certaines applications de messagerie étrangères et mené une vaste campagne contre les outils numériques qu’elles considèrent comme illégaux.

Ces restrictions ont poussé des millions d’utilisateurs à recourir à des réseaux privés virtuels (VPN) afin de contourner les limitations imposées. Les opposants au Kremlin y voient une nouvelle étape dans le renforcement du contrôle de l’État sur l’espace numérique russe, dans le contexte de la guerre qui se poursuit depuis plus de quatre ans.

Le Kremlin justifie ces mesures par des impératifs de sécurité nationale. Vladimir Poutine a affirmé que les perturbations temporaires des réseaux de communication étaient parfois nécessaires pour prévenir des attaques terroristes ou contrer des frappes de drones ukrainiens visant le territoire russe.

Le président russe a toutefois reconnu que ces restrictions pouvaient être contraignantes pour la population. Il a ainsi insisté sur la nécessité de préserver l’accès aux services numériques essentiels même lorsque des limitations de connexion sont mises en place pour des raisons de sécurité.