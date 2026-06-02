Cyril Hanouna: «Ce n’est pas à Léa Salamé de dire à Matthieu Delormeau s’il a envie de venir ou non. Ce n’est pas sûr qu’il revienne»

Cyril Hanouna s’est exprimé sur l’intervention de Matthieu Delormeau dans l’émission Quelle époque !, animée par Léa Salamé, ainsi que sur la possibilité de le revoir prochainement dans TBT9. L’animateur a tenu à remettre les choses au clair concernant l’avenir de son ancien chroniqueur, en rappelant que la décision d’un éventuel retour ne dépendait pas uniquement de Matthieu Delormeau.

« Ce n’est pas à Léa Salamé de dire à Matthieu s’il a envie de venir ou non »

Cyril Hanouna a d’abord réagi à la séquence diffusée dans Quelle époque !, estimant que Léa Salamé n’avait pas à se positionner sur les envies ou les choix de Matthieu Delormeau : « Aujourd’hui, ce n’est pas à Léa Salamé de dire à Matthieu s’il a envie de venir ou non », a déclaré Cyril Hanouna. L’animateur a ensuite comparé l’attractivité de son émission à celle de Quelle époque !, affirmant que les candidats seraient, selon lui, plus nombreux à vouloir rejoindre son équipe. « Je pense qu’il y a moins de gens qui se battent pour aller chez elle que chez nous », a-t-il ajouté.

Une porte entrouverte, mais aucune garantie pour Matthieu Delormeau

Concernant un possible retour de Matthieu Delormeau dans #TBT9, Cyril Hanouna n’a pas fermé la porte. Toutefois, il a clairement indiqué que rien n’était acquis. L’animateur a expliqué vouloir s’entourer de profils investis, motivés et pleinement engagés dans le projet. « Nous, nous prendrons les meilleurs, les plus motivés et ceux qui sont fiers d’être avec nous », a-t-il affirmé.

« Si Matthieu veut revenir, ce n’est pas sûr »

Cyril Hanouna a ensuite précisé que même si Matthieu Delormeau souhaitait revenir, sa place ne serait pas automatiquement assurée : « Si Matthieu veut revenir, ce n’est pas sûr, car j’ai énormément de demandes et de talents qui veulent venir », a-t-il déclaré. Avec cette prise de parole, Cyril Hanouna entretient le suspense autour de l’avenir de Matthieu Delormeau. Si un retour n’est pas exclu, il apparaît désormais loin d’être garanti. L’animateur affirme vouloir privilégier les chroniqueurs les plus motivés et les plus impliqués dans la nouvelle dynamique de TBT9…