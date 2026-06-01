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Tanguy Pastureau quitte France Inter et rejoint RTL pour renforcer l’humour dès la rentrée

1 juin 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Tanguy Pastureau quitte France Inter et rejoint RTL pour renforcer l’humour dès la rentrée
Tanguy Pastureau quitte France Inter et rejoint RTL pour renforcer l’humour dès la rentrée

Tanguy Pastureau quitte France Inter et rejoint RTL à partir du 24 août, dans le cadre de la rentrée 2026-2027. L’humoriste interviendra chaque jour dans RTL Soir, l’émission présentée par Anne-Sophie Lapix. Avec cette arrivée, RTL renforce son offre d’humour en installant une chronique quotidienne dans l’un de ses rendez-vous phares de fin de journée.

Une chronique quotidienne attendue

Tanguy Pastureau intégrera l’équipe des humoristes de RTL. Son rôle sera d’apporter un regard humoristique régulier sur l’actualité et les sujets du moment, dans un format quotidien pensé pour accompagner les auditeurs en fin de journée. Cette arrivée marque une nouvelle étape dans la grille de RTL pour la saison 2026-2027, avec la volonté de donner davantage de place à l’humour dans ses programmes.

Des événements spéciaux au programme

Au-delà de sa chronique dans RTL Soir, Tanguy Pastureau prendra également les commandes de plusieurs événements spéciaux tout au long de la saison. Ces rendez-vous viendront compléter sa présence à l’antenne et renforcer son rôle au sein de la station. RTL mise ainsi sur une présence récurrente, mais aussi sur des formats ponctuels, pour installer l’humoriste dans différents temps forts de l’année.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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