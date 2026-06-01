Fusillade à Grenoble : deux mineurs placés en garde à vue après une attaque meurtrière

L’enquête sur la fusillade qui a fait un mort et quatre blessés à Grenoble connaît un nouveau développement. Deux mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre des investigations menées après cette attaque survenue mardi soir dans un quartier sensible de la ville, a indiqué le parquet de Lyon.

Les deux adolescents sont soupçonnés d’avoir participé à cette fusillade qui s’était déroulée à proximité d’un point de deal. Les cinq victimes étaient toutes connues des services de justice et présentaient d’importants antécédents judiciaires. Un homme de 33 ans avait succombé à ses blessures après avoir été atteint de deux balles dans le dos, tandis que quatre autres personnes avaient été blessées, certaines grièvement.

Une possible vengeance entre groupes rivaux

Selon le procureur de Grenoble, Étienne Manteaux, cette attaque apparaît comme une probable « riposte » à un autre règlement de comptes survenu quelques jours plus tôt dans la commune voisine d’Échirolles. Le dimanche précédent, un adolescent de 16 ans avait été tué et son corps retrouvé dans une voiture incendiée.

Face à la gravité des faits et aux liens supposés entre les deux dossiers, les enquêtes ont été confiées à la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon. Les auditions des deux mineurs se poursuivent afin de déterminer leur rôle exact dans cette affaire qui illustre une nouvelle fois les tensions persistantes liées au trafic de stupéfiants dans l’agglomération grenobloise.