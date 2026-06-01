Trump affirme que l’Iran cherche un accord avec Washington malgré les tensions militaires

Le président américain Donald Trump a déclaré que l’Iran souhaitait réellement conclure un accord avec les États-Unis, estimant qu’un éventuel compromis serait bénéfique pour Washington et ses alliés.

Cette déclaration intervient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par une série d’échanges militaires récents entre les deux pays. Les États-Unis ont affirmé avoir frappé des sites militaires iraniens ce week-end, tandis que les Gardiens de la Révolution iranienne ont indiqué avoir mené des représailles contre une base américaine.

Selon les autorités américaines, ces opérations s’inscrivent dans la continuité d’un conflit qui dure depuis plusieurs mois malgré des tentatives de cessez-le-feu et de négociations diplomatiques.

Dans un message publié sur le réseau Truth Social, Donald Trump a affirmé que l’Iran « souhaite vraiment conclure un accord », ajoutant qu’un tel accord pourrait être favorable à toutes les parties impliquées.

Le président américain a toutefois reconnu que le climat politique entourant le conflit rend les négociations plus difficiles. Il a critiqué les oppositions politiques internes, estimant que les critiques constantes compliquent la conduite des discussions diplomatiques.

Trump avait déjà indiqué quelques jours plus tôt qu’une décision sur la poursuite ou non des négociations avec Téhéran serait prise prochainement, dans le cadre des efforts visant à prolonger le cessez-le-feu fragile entre les deux pays.