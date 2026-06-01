Un spéléologue secouru après avoir été piégé à 120 mètres de profondeur dans une grotte italienne

Un important dispositif de secours a permis de sauver un jeune spéléologue resté coincé au fond d’une grotte du nord-ouest de l’Italie après que sa jambe s’est retrouvée bloquée sous un rocher à environ 120 mètres de profondeur.

L’opération s’est déroulée dans la Grotta dei Cinghiali Volanti, l’un des principaux sites de spéléologie de la province de Cuneo, située à environ 120 kilomètres au sud de Turin.

Selon les services de secours alpins et spéléologiques italiens, 53 sauveteurs venus de différentes régions du pays ont participé à cette intervention complexe menée durant la nuit.

Une fois localisé, le spéléologue a été pris en charge dans un poste médical provisoire installé à l’intérieur même de la grotte. Après avoir reçu les premiers soins, il a pu être remonté à la surface avant d’être transporté vers un hôpital en ambulance.

Les équipes médicales ont estimé que son état était suffisamment stable pour ne pas nécessiter une évacuation sur civière, ce qui a facilité la fin de l’opération.

Les autorités ont indiqué que l’homme était de nationalité italienne. Selon les médias locaux, il serait âgé d’une vingtaine d’années.

L’incident souligne une nouvelle fois les difficultés et les risques liés à la spéléologie, discipline qui peut nécessiter des opérations de secours particulièrement longues et techniques lorsque des accidents surviennent dans des réseaux souterrains profonds et difficiles d’accès.