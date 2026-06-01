Le défenseur d’Arsenal William Saliba pourrait manquer la Coupe du monde : inquiétude chez les Bleus

L’équipe de France retient son souffle. William Saliba pourrait être forfait pour la Coupe du monde 2026 après avoir aggravé une blessure lors de la finale de la Ligue des Champions disputée avec Arsenal face au Paris Saint-Germain. Déjà diminué avant la rencontre, le défenseur central français aurait serré les dents pour tenir sa place dans ce rendez-vous majeur. Mais son état physique suscite désormais une réelle inquiétude, alors que le coup d’envoi du Mondial approche à grands pas pour les Bleus.

Une blessure aggravée au pire moment

Le problème ne serait pas apparu pendant la finale, mais aurait été aggravé au cours du match. Saliba traînait déjà une gêne avant d’affronter le PSG, ce qui rend la situation encore plus préoccupante. Le défenseur d’Arsenal souffrirait toujours après la rencontre, et une absence de plusieurs semaines est désormais évoquée. Une telle durée d’indisponibilité placerait directement sa participation à la Coupe du monde en danger.

Le forfait n’est pas encore acté

Pour l’instant, William Saliba n’est pas officiellement déclaré forfait pour la compétition. Mais le timing est particulièrement défavorable. Les Bleus doivent débuter leur Coupe du monde le 16 juin face au Sénégal, avant d’affronter l’Irak puis la Norvège en phase de groupes. Même si le joueur reste dans l’attente d’une évaluation plus précise, la possibilité de le voir manquer tout ou partie du tournoi existe bel et bien. Le staff de Didier Deschamps va devoir suivre l’évolution de sa blessure de très près dans les prochains jours.

Un coup dur potentiel pour la défense française

La perte de Saliba serait un énorme coup dur pour l’équipe de France. Installé parmi les défenseurs les plus fiables de sa génération, le joueur d’Arsenal s’est imposé comme une option importante dans l’axe de la défense tricolore. Sa puissance, sa lecture du jeu, sa vitesse de couverture et son calme sous pression font de lui un profil précieux dans une compétition aussi exigeante que la Coupe du monde. Dans un tournoi où chaque détail peut peser lourd, son absence changerait forcément les plans défensifs des Bleus.

Deschamps face à une décision délicate

Didier Deschamps va devoir composer avec cette incertitude. Le sélectionneur français doit désormais attendre de connaître la gravité exacte de la blessure de Saliba avant de trancher. Si l’indisponibilité se confirme pour plusieurs semaines, la France pourrait être contrainte de revoir son organisation défensive avant même son premier match. Dans ce cas, d’autres défenseurs centraux du groupe seraient appelés à prendre davantage de responsabilités.