— Le PSG brandit sa deuxième Ligue des champions au Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain a présenté ce dimanche soir sa deuxième Ligue des champions au Parc des Princes, au lendemain de son sacre face à Arsenal en finale de l’édition 2025-2026. Le club parisien a remporté le trophée après une finale disputée à Budapest, conclue sur le score de 1-1 puis gagnée aux tirs au but, 4-3. Ce succès offre au PSG une deuxième Ligue des champions consécutive. Paris est désormais le premier club français à compter deux titres dans la compétition.

Le trophée ramené à la maison

Après la victoire, les célébrations se sont prolongées toute la journée dans la capitale. Le trophée a d’abord été attendu par les supporters lors des festivités organisées à Paris, avant la grande soirée prévue au Parc des Princes.

Dans son stade, le PSG a retrouvé son public pour présenter la coupe conquise la veille. Les joueurs, le staff et les membres du club sont apparus sur la scène installée sur la pelouse, devant des supporters venus célébrer ce deuxième sacre européen.

Un sacre arraché face à Arsenal

La finale contre Arsenal a été serrée. Le match s’est terminé sur un nul, 1-1, avant une séance de tirs au but remportée par Paris. Le PSG a donc conservé son titre européen un an après son premier triomphe en Ligue des champions. Ce nouveau succès place le club dans un club très fermé : celui des équipes capables de gagner la compétition deux saisons de suite.

Cette célébration marque la fin d’un week-end de célébration pour le club, mais aussi une date dans l’histoire du football français. Après des années d’attente, Paris possède désormais deux Ligues des champions.