Présidentielle au Pérou : Keiko Fujimori conserve une courte avance avant le second tour

La candidate de droite Keiko Fujimori conserve une légère avance sur son rival de gauche Roberto Sanchez à une semaine du second tour de l’élection présidentielle péruvienne, selon deux sondages publiés dimanche.

D’après une enquête réalisée par l’institut Ipsos les 29 et 30 mai, Fujimori recueillerait 38 % des intentions de vote contre 35 % pour Sanchez. Un autre sondage, mené par Datum Internacional, lui attribue 39,8 % des suffrages, contre 35,9 % pour son adversaire.

Ces résultats confirment l’extrême incertitude qui entoure le scrutin prévu le 7 juin. Les deux candidats restent séparés par seulement quelques points, tandis qu’une part importante de l’électorat demeure indécise. Selon Ipsos, 27 % des électeurs déclarent vouloir voter blanc, nul ou ne pas avoir encore arrêté leur choix.

Pour Alfredo Torres, directeur général d’Ipsos, le comportement de ces électeurs sera déterminant pour l’issue du scrutin.

« La grande question de la dernière semaine est de savoir ce que feront les électeurs indécis ou ceux qui disent vouloir voter blanc ou invalide », a-t-il déclaré. Selon lui, le choix du « moindre mal » pourrait finalement désigner le prochain président du Pérou pour le mandat 2026-2031.

Keiko Fujimori, fille de l’ancien président Alberto Fujimori, participe à sa quatrième campagne présidentielle. Elle était arrivée en tête du premier tour organisé le 12 avril avec environ 17 % des voix.

Son adversaire, Roberto Sanchez, allié de l’ancien président de gauche Pedro Castillo, s’était qualifié de justesse pour le second tour après avoir obtenu près de 12 % des suffrages.

Les deux candidats doivent encore s’affronter lors d’un débat télévisé considéré comme crucial pour convaincre les nombreux électeurs indécis.

Avec des marges d’erreur respectives de 2,8 points pour Ipsos et de 2,5 points pour Datum Internacional, les enquêtes montrent qu’aucun candidat ne dispose d’une avance décisive. La campagne entre donc dans sa dernière ligne droite dans un climat de forte polarisation politique, où chaque voix pourrait peser dans le résultat final.