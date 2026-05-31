Paris a basculé dans la célébration ce dimanche. Au lendemain de sa victoire face à Arsenal en finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a effectué sa parade au Champ-de-Mars, avec le trophée présenté aux supporters au pied de la tour Eiffel. La délégation parisienne est arrivée sur le site en fin d’après-midi, devant environ 100 000 supporters rassemblés pour accueillir les joueurs et leur deuxième sacre européen consécutif.

Dans l’euphorie de la parade, Ousmane Dembélé a déjà fixé le cap. Micro en main, devant les supporters parisiens massés au Champ-de-Mars, l’attaquant du PSG a lancé un message clair : « On revient l’année prochaine pour la troisième. » Une phrase qui prolonge la fête tout en installant déjà le prochain objectif du club : conserver sa couronne européenne et aller chercher une troisième Ligue des champions consécutive.

Les joueurs de retour de Budapest

Les champions d’Europe sont revenus à Paris après leur finale remportée samedi soir à Budapest. Marquinhos, capitaine du PSG, et Nasser Al-Khelaïfi ont été vus à la descente de l’avion avec le trophée de la Ligue des champions, avant que les joueurs et le staff ne prennent la direction du Champ-de-Mars. Le bus parisien a été escorté par un important cortège de supporters, notamment en scooters, jusqu’au secteur de l’École militaire.

Un dispositif taillé pour une célébration massive

Le Champ-de-Mars a été aménagé pour accueillir une grande fête populaire gratuite. Le site a ouvert à partir de 14 heures, avec une capacité prévue entre 90 000 et 100 000 personnes. Les joueurs doivent traverser le Champ-de-Mars sur un proscenium de 450 mètres, avec la tour Eiffel en toile de fond, avant de présenter le trophée au public parisien. Des performances musicales et des séquences consacrées aux moments forts de la saison ont été prévues avant et pendant l’arrivée de l’équipe.

L’ Élysée, puis le Parc des Princes

La parade du Champ-de-Mars n’est que la première étape des célébrations. Après ce rassemblement populaire, l’équipe doit être reçue à l’Élysée. La fête se poursuivra ensuite au Parc des Princes, pour une soirée réservée aux supporters, avec des billets distribués gratuitement aux abonnés du club.

La parade des joueurs du PSG débute sur le Champ-de-Mars avec le trophée de la Ligue des champions 🤩



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Bradley Barcola en feu fait profiter du trophée de la Ligue des champions aux supporters du PSG 🤣🔥#UCLFinal pic.twitter.com/7zEkH2lzSv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 31, 2026