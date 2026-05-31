Décès d’Edmund Phelps, prix Nobel d’économie et figure majeure de la macroéconomie

L’économiste américain Edmund Phelps, lauréat du prix Nobel d’économie en 2006, est décédé le 15 mai à l’âge de 92 ans. Considéré comme l’un des penseurs les plus influents de la macroéconomie moderne, il laisse derrière lui une œuvre qui a profondément marqué la compréhension des liens entre inflation, chômage et croissance économique.

Né en 1933 à Evanston, dans l’Illinois, Edmund Phelps a consacré l’essentiel de sa carrière universitaire à l’Columbia University, où il a enseigné pendant plus d’un demi-siècle. Ses travaux lui ont valu le prix Nobel d’économie en 2006 pour « son analyse des arbitrages intertemporels en politique macroéconomique », notamment concernant les relations entre inflation, salaires et chômage.

Le théoricien du taux de chômage naturel

À la fin des années 1960, il a notamment contribué à remettre en cause l’idée selon laquelle il existait un arbitrage durable entre inflation et chômage. Ses recherches sur les anticipations des agents économiques et le concept de taux de chômage naturel ont profondément influencé les politiques monétaires des banques centrales à travers le monde.

Au-delà de ses travaux académiques, Edmund Phelps s’est également intéressé à l’innovation, à l’entrepreneuriat et au dynamisme économique. Dans plusieurs ouvrages, il a défendu l’idée que la prospérité repose autant sur la créativité et l’initiative individuelle que sur les institutions économiques elles-mêmes.

L’adieu à un géant de l’économie moderne

La communauté économique internationale lui a rendu de nombreux hommages. L’Columbia University a salué la disparition d’un « géant de l’économie moderne », soulignant l’influence durable de ses travaux sur plusieurs générations de chercheurs et de décideurs publics.

Avec la disparition d’Edmund Phelps, l’économie perd l’un de ses penseurs les plus marquants du dernier demi-siècle. Son héritage intellectuel continue toutefois d’éclairer les débats contemporains sur l’inflation, l’emploi, la croissance et les politiques publiques.