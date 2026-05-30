S&P maintient la note de la France à A+ avec une perspective stable

L’agence de notation financière américaine S&P Global Ratings a décidé de maintenir la note de la dette souveraine française à A+, assortie d’une perspective stable. Cette décision intervient dans un contexte de vigilance accrue des marchés financiers concernant l’évolution des finances publiques françaises et le niveau du déficit budgétaire.

La note attribuée par S&P reflète la capacité d’un État à rembourser sa dette. En conservant la même évaluation et une perspective stable, l’agence considère que la situation financière de la France ne justifie pas, à ce stade, une révision à la hausse ou à la baisse de sa notation.

Une trajectoire budgétaire sous surveillance

Réagissant à cette annonce, le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a indiqué « prendre acte » de la décision de l’agence américaine. Le gouvernement assure poursuivre ses efforts pour restaurer les comptes publics et renforcer la crédibilité financière du pays auprès des investisseurs internationaux.

« Le gouvernement reste pleinement mobilisé pour poursuivre la réduction du déficit public et de la dette, afin de garantir dans la durée la solidité financière et la compétitivité de l’économie française », a souligné le ministre. L’exécutif espère ainsi convaincre les agences de notation et les marchés de sa capacité à maîtriser durablement la trajectoire des finances publiques.