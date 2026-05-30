Carburant : la prime pour les « grands rouleurs » portée à 100 euros, les modalités officialisées

Le gouvernement a officiellement acté le doublement de l’aide carburant destinée aux travailleurs modestes contraints d’utiliser leur véhicule pour se rendre au travail. Un décret publié au Journal officiel ce samedi porte cette indemnité de 50 à 100 euros afin de compenser la hausse des prix des carburants provoquée par les tensions au Moyen-Orient.

Annoncée en avril par le Premier ministre Sébastien Lecornu puis revalorisée en mai, cette aide vise environ trois millions d’actifs. Elle est réservée aux personnes dont le revenu fiscal de référence par part ne dépasse pas 16.880 euros et qui parcourent quotidiennement au moins 30 kilomètres aller-retour pour rejoindre leur lieu de travail ou effectuent plus de 8.000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle.

Une aide validée par Bruxelles

Les demandes peuvent être déposées depuis le 27 mai sur le site des impôts. Selon les autorités, le versement interviendra dans un délai d’environ dix jours après validation du dossier. La demande devra être effectuée avant le 30 juillet 2026. Chaque bénéficiaire ne pourra percevoir qu’une seule aide et un même véhicule ne pourra donner lieu qu’à un seul versement afin de limiter les risques de fraude.

Le Journal officiel confirme également la mise en place d’un dispositif de soutien exceptionnel de 13 millions d’euros en faveur des entreprises de pêche confrontées à la flambée des coûts du carburant. Validée par la Commission européenne, cette aide prévoit une prise en charge pouvant atteindre 20 centimes par litre consommé en avril et 35 centimes par litre en mai pour les professionnels du secteur.