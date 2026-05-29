SNCF : le lancement commercial du nouveau TGV M repoussé à la rentrée

La SNCF a annoncé un nouveau report de la mise en service commerciale du TGV M, sa nouvelle génération de trains à grande vitesse développée avec Alstom. Initialement attendue le 1er juillet, l’arrivée des premiers voyageurs à bord est désormais prévue pour le début du mois de septembre, après plusieurs années de retard sur le calendrier initial.

L’entreprise ferroviaire explique vouloir consacrer plusieurs semaines supplémentaires à des essais en conditions réelles sur le réseau national. Ce « roulage précommercial » doit permettre d’intégrer progressivement les premières rames dans le plan de transport et de réaliser les derniers ajustements techniques avant leur exploitation commerciale. La SNCF assure avoir obtenu l’autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence ferroviaire européenne.

Une nouvelle génération de trains à grande vitesse

Le calendrier de livraison prévoit désormais la réception de deux premières rames à partir du mois de juin, puis six rames en circulation d’ici la fin du mois d’août. Treize trains devraient être livrés avant la fin de l’année 2026. Ce programme accuse toutefois plus de deux ans de retard puisque le TGV M devait initialement entrer en service à l’occasion des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Présenté comme la troisième grande génération de TGV depuis le lancement du train à grande vitesse en France, le TGV M doit offrir davantage de capacité, une meilleure efficacité énergétique et un aménagement plus modulable. Au total, SNCF Voyageurs a commandé 160 rames auprès d’Alstom pour moderniser progressivement sa flotte à travers le pays.