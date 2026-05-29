— «Je veux vraiment voir la finale» : Moïse Kouamé veut jouer plus tôt à Roland-Garros pour ne pas manquer PSG-Arsenal

Moïse Kouamé découvre Roland-Garros à toute vitesse. Invité par les organisateurs, le Français de 17 ans, classé 318e mondial, a atteint le troisième tour après une victoire en cinq sets face à Adolfo Daniel Vallejo. Il est devenu l’un des plus jeunes joueurs de l’ère Open à atteindre ce stade du tournoi à Paris.

Un troisième tour… le jour de la finale du PSG

Son prochain match est prévu samedi face au Chilien Alejandro Tabilo. Problème : ce même samedi, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions à 18 heures. Supporter parisien assumé, Kouamé espère éviter un télescopage entre son match et celui de son club de cœur.

« Je vais peut-être demander à jouer le matin »

Interrogé par TNT Sports, Moïse Kouamé a reconnu qu’il aimerait être programmé plus tôt : « Je vais peut-être demander à jouer le matin ». Une phrase lancée avec le sourire, mais qui dit clairement son envie : jouer son troisième tour sans devoir renoncer à la finale européenne du PSG.

Le jeune Français n’a pas caché son attachement au club parisien : « Je veux vraiment voir la finale », a-t-il expliqué, ajoutant que ce match était important pour le PSG et pour lui comme supporter. À 17 ans, Kouamé se retrouve donc au centre d’un drôle de dilemme : poursuivre son rêve à Roland-Garros tout en gardant les yeux rivés sur celui du PSG.

Roland-Garros ne l’a pas vraiment entendu

La programmation place Kouamé-Tabilo en troisième rotation sur le court Suzanne-Lenglen, après deux matchs féminins. Concrètement, le Français pourrait donc être encore sur le court au moment du coup d’envoi de PSG-Arsenal.

Moïse Kouamé est en train de vivre la semaine la plus importante de sa jeune carrière, mais il reste aussi un adolescent de 17 ans, fan du PSG, qui veut voir son équipe jouer une finale de Ligue des champions. Entre Roland-Garros et Paris, il ne choisit pas vraiment : il veut gagner son match, puis regarder le PSG gagner le sien.