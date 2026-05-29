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Michel Platini avant PSG-Arsenal: «Le PSG est favori, mais ça ne va pas être facile. Après, l’an dernier, on a dit là même chose, ils ont gagné 5-0»

29 mai 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
— Michel Platini avant PSG-Arsenal: «Le PSG est favori, mais ça ne va pas être facile. Après, l’an dernier, on a dit là même chose, ils ont gagné 5-0»
Michel Platini avant PSG-Arsenal: «Le PSG est favori, mais ça ne va pas être facile. Après, l’an dernier, on a dit là même chose, ils ont gagné 5-0»

À la veille de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, Michel Platini était invité ce vendredi matin sur RTL. L’ancien capitaine de l’équipe de France a notamment évoqué le parcours du club parisien et le travail réalisé ces dernières années. Michel Platini a salué « le travail effectué » par le Paris Saint-Germain, engagé dans une nouvelle finale européenne. Interrogé sur le niveau atteint par le club de la capitale, l’ancien président de l’UEFA a reconnu la progression du PSG sur la scène européenne.

«Le PSG est favori, mais ça ne va pas être facile »

Questionné sur la finale face à Arsenal, Michel Platini n’a pas voulu se montrer catégorique. Son pronostic tient en quelques mots : «Le PSG est favori, mais ça ne va pas être facile. Après, l’an passé, on a dit que ça n’allait pas être facile, et ils ont gagné 5-0.»

Regardez l’intervention de Michel Platini, ce matin sur RTL :

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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